Konya'da çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebek bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebek bulundu

Geniş Video İzle

Konya'nın Meram ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bir kız bebek bulundu. Sağlık ekipleri bebeği hastaneye kaldırdı, polis ise bebeği bırakan kişiyi arıyor.

13.11.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dehşete düşüren haber Konya'nın Meram ilçesinden geldi. Çöp konteynerinde yastık kılıfına sarılı bulunan bebek tedaviye alındı.

BİR VATANDAŞ KONTEYNER İÇİNDEN BEBEK SESİ DUYDU

Olay, sabah saatlerinde merkez Meram ilçesi Kalfalar Mahallesi Etem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde oturan mahalle sakinleri çöp atmak için evlerinden çıktığında çöp konteyneri içerisinden bebek sesi duydu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen terk edilmiş bebek olduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerine teslim edilen bebek, ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine götürüldü. Burada kontrolden geçirilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bebek 2 gün gözetim altında tutulacak.

"BEBEĞİN VÜCUT ISISI ÇOK DÜŞÜKTÜ"

Konya Şehir Hastanesi Yenidoğan Uzmanı Doç. Dr. Beyza Özcan, "Bebek önce acil servise 112 tarafından getirilmiş, bize de acil servis ekibi tarafından getirildi. Kuvöz içerisinde getirilmesine rağmen bebeğin vücut ısısı çok düşüktü. Bu kış gününde çöpte bulunması çok etkilemiş. 27 dereceyle geldi ki bizim vücut ısımız 36 derecenin altında olmaması gerekiyor. Bebek bayağı üşümüştü, biraz daha geç bulunsa gerçekten daha kötü bize gelecekti. Isıttık, şu anda genel durumu, aktivitesi falan arttı. İlk geldiğinde biraz daha aktivitesi düşüktü, şu anda aktivitesi arttı, emme isteği var. Muayenesinde herhangi bir sorunu yok. Tabii biraz takip etmemiz gerekiyor. Gebelik öyküsünü bilmiyoruz bebeğin. Annesi ne geçirdi, nasıl doğdu onu bilmiyoruz. Travma yaşadı mı bebek, o tarz takiplerimizi yapmamız gerekiyor. Tahlillerinde şu anda iyi gözüküyor. Beslenmesine başladık. Oksijen desteğe ihtiyacı yok. Kan değerlerimiz de toparlamaya başladı vücut ısısı arttıkça. Bu şekilde takip edeceğiz. Sosyal Hizmetlerle de bağlantıya geçtik. Hastanemizin Sosyal Hizmetler Birimi de gereken yerlere başvurularını yaptılar. Bu şekilde takibi sürecek bebeğimizin ama birkaç gün gözetim altında tutmamız gerekecek" dedi. Polis ekipleri, bebeği bırakanların yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Konya\'da çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebek bulundu
Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Polis, Meram, Bebek, konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebek bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinin kaydettiği görüntülere ulaşıldı
17:18 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın
16:34 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler 5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler
16:23 Bahçeli’yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da soruldu Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
06:46 Trump resmen duyurdu İşte Elon Musk’ın yeni görevi Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi
01:35 Ayyüce Türkeş’ten Devlet Bahçeli’ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun Ayyüce Türkeş'ten Devlet Bahçeli'ye tepki: Bizlere hain diyenlere yazıklar olsun
00:57 Meclis’te ortalık yine karıştı AK Partili ismin sözleri DEM’li vekilleri sinirlendirdi Meclis'te ortalık yine karıştı! AK Partili ismin sözleri DEM'li vekilleri sinirlendirdi
23:59 Canan Karatay’dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler Canan Karatay'dan Dubai çikolatası çılgınlığını bitirecek sözler
23:35 Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi Eski Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçisi olarak seçildi
23:21 Real Madrid, halı saha takımına döndü Real Madrid, halı saha takımına döndü
23:10 Devlet Bahçeli Meydanı’nın adı değişti, Manisa karıştı Devlet Bahçeli Meydanı'nın adı değişti, Manisa karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 18:43:36. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebek bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.