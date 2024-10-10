Konya'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Konya'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Konya\'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Konya Valiliği, deprem senaryosuyla afet müdahale tatbikatı düzenledi, ekipler test edildi.

10.10.2024 16:51
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Konya Valiliği himayesinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda "Türkiye Afet Müdahale Planı-Konya" tatbikatı düzenlendi.

Tatbikat, senaryo gereği Akşehir ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği, ölü ve yaralıların bulunduğu ihbarının alınmasıyla başladı.

Vali İbrahim Akın, ilk olarak sarsıntının merkezi Akşehir ve etkilenen ilçeler Doğanhisar ile Ilgın kaymakamlarıyla görüşerek, depremin oluşturduğu tahribat, enkaz kaldırma çalışmaları, ölü, yaralı sayısı ve hasarlı binalarla ilgili tedbirler konusunda bilgi aldı.

Daha sonra arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki yeterliliği, çadır ve diğer ihtiyaçlar doğrultusunda ilgili kuruluşların yardım hazırlıklarını öğrenen Akın, gerekli yönlendirmeleri yaptı.

Ardından, tatbikatın ikinci aşamasına geçildi.

Depremin yaşandığı kent merkezindeki Esenler Mahallesi'nde kurulan temsili kentsel dönüşüm alanında, 147 kişinin katıldığı arama kurtarma ve destek ekiplerinin çalışmaları yerinde incelendi.

Türk Kızılayın kurduğu çadırlar, aşevleri, toplanma ve geçici barınma alanları, ekiplerin gece ve gündüz çalışma kabiliyetleri test edildi.

Enkazdan çıkarılan yaralılar, Türk Hava Kuvvetlerinin gönderdiği helikopterle taşındı.

Vali Akın, gazetecilere, olası bir depreme karşı, devlet kurumlarının hazırladığı yol haritasının çok sağlam olması gerektiğini söyledi.

Yapılan planların, afet halinde çok iyi şekilde uygulanabilir olması gerektiğini vurgulayan Akın, "Afetlerin ne zaman, nereden geleceğini tespit etmek mümkün değil. Her an bir afet riskiyle karşılaşacağımızı göz önünde bulundurmak durumundayız. Afet öncesinde, sırasında ve sonrasında hangi tedbirleri almamız lazım, bunları sürekli güncellemek mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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