Konya'da Tipi Nedeniyle Kapatılan Yollar Trafiğe Açıldı

TİPİ NEDENİYLE KAPANAN YOLLAR TRAFİĞE AÇILDI
Konya'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan, kenti Ankara, Antalya, Aksaray'a bağlayan kara yolları açıldı. Konya- Adana kara yolunun bazı bölümlerinde etkisini sürdüren tipi nedeniyle ulaşımda aksamaların devam ettiği bildirildi. Karayolları ve belediye ekipleri ulaşımın aksadığı kara yollarında çalışmalarını sürdürüyor.
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