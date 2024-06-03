Konya'dan bisikletle ABD Büyükelçiliği'ne protesto - Son Dakika
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Konya'dan bisikletle ABD Büyükelçiliği'ne protesto

Konya\'dan bisikletle ABD Büyükelçiliği\'ne protesto

Din Kültürü Ahlak Bilgisi öğretmeni Ahmet Demirbaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için bisikletle Konya'dan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önüne geldi. Sırtında Filistin bayrağı taşıyan Demirbaş, İsrail'in değil de ABD'nin büyükelçilik binası önünü seçmesinin nedenine ilişkin, 'İsrail bir maşa. Maşayı tutan elin ABD olduğunu biliyoruz. İsrail'e bu alanı açan aslında ABD ve ben kesinlikle ABD'nin protesto edilmesi gerektiğini düşünüyorum' dedi. Demirbaş, İsrail'in saldırıları nedeniyle toplumun travmatik bir durum içerisinde olduğunu ifade ederek, 'Ben de öğrencilerime umut olsun diye bunu yaptım. İnancımıza göre umudun bitmesi ölüm demek' dedi.

03.06.2024 14:59
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Din Kültürü Ahlak Bilgisi öğretmeni Ahmet Demirbaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için bisikletle Konya'dan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önüne geldi.

Sırtında Filistin bayrağı taşıyan 55 yaşındaki Demirbaş, AA'ya yaptığı açıklamada, Konya'dan cumartesi günü yola çıktığını, yolculuğun yorucu geçtiğini ama buna değdiğini söyledi.

Demirbaş, protesto için İsrail'in değil de ABD'nin büyükelçilik binası önünü seçmesinin nedenine ilişkin, "Her ne kadar 7 Ekim'den bu yana yaşanan süreçte görünürde İsrail varsa da aslında bana göre İsrail bir maşa. Maşayı tutan elin ABD olduğunu biliyoruz. İsrail'e bu alanı açan aslında ABD ve ben kesinlikle ABD'nin protesto edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda tüm insanlığa da davette bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Yolculuk boyunca üzerindeki Filistin bayrağını gören sürücülerin kendisine korna çalarak destek verdiğini anlatan Demirbaş, "Yol boyunca beni durdurup fotoğraf çektirmek isteyenler oldu, onları da kırmadım. Benim daha önce bir bisiklet tecrübem yok. Yaşıma göre zor bir yolculuktu ama bu zorluk bölgede (Filistin) yaşananlar karşısında hiçbir şey." diye konuştu.

Demirbaş, İsrail'in saldırıları nedeniyle toplumun travmatik bir durum içerisinde olduğunu ifade ederek, "Ne yediğimiz yemeğin lezzeti var, ne içtiğimiz çaydan haz alabiliyoruz. Hiçbir şey yapamamanın getirdiği bir çöküş bu. Ben de öğrencilerime umut olsun diye bunu yaptım. İnancımıza göre umudun bitmesi ölüm demek." dedi.

Bundan sonra da benzeri eylemlerini sürdüreceğini anlatan Demirbaş, "Öğrencilerimi aydınlatmaya devam edeceğim inşallah. Ben umutsuz değilim. Eninde sonunda 'Amerikan Yüzyılı'nın sona ereceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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