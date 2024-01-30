Konya\'da \'Bir Günlük Kazancım Gazze\'ye\' Yardım Kampanyası Başlatıldı

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu ile Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin öncülüğünde "Bir Günlük Kazancım Gazze'ye" yardım kampanyası hayata geçirildi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı yürüttüğü saldırılarda zarar görenlere destek için başlatılan kampanyayla ilgili Hükümet Meydanı'nda yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının aylardır sürdüğünü söyledi.

Evlerinden, barklarından, yurtlarından edilen insanların çadırlarda, okullarda, camilerde yaşam mücadelesi verdiğini aktaran Ceylan, Gazze'nin yanında olduklarını göstermek için yardım kampanyasıyla harekete geçtiklerini dile getirdi.

Kampanyanın bugün başladığını anlatan Ceylan, "10 gün sürecek tanıtım, bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyasından sonra 8 Şubat Perşembe günü destek veren esnaflarımız, tüccarlarımız, sanatkarlarımız ve iş adamlarımız proje ortağımız olan STK'ler vasıtasıyla o günkü kazançlarını Gazze'deki kardeşlerine göndereceklerdir." dedi.

Kampanyaya destek veren Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Muhammet Acar da Gazze için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini kaydetti.