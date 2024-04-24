Konya Valisi Özkan, Ereğli'de güvenlik toplantısı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya Valisi Özkan, Ereğli'de güvenlik toplantısı düzenledi

Konya Valisi Özkan, Ereğli\'de güvenlik toplantısı düzenledi

Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın katılımıyla Ereğli ilçesinde düzenlenen güvenlik toplantısında, uyuşturucu ile mücadele, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar ve terör örgütlerine karşı yapılan çalışmalar değerlendirildi. Vali Özkan, gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiğini belirtti ve vatandaşların can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

24.04.2024 22:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Valisi Vahdettin Özkan'ın katılımıyla, Ereğli ilçesinde, huzurun ve düzenin muhafazasına yönelik çalışmaların değerlendirildiği güvenlik toplantısı yapıldı.

Ereğli Kaymakamlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Özkan, uyuşturucu ile mücadele, organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar, aranan şahıslara yönelik çalışmalar, düzensiz göçle mücadele ve terör örgütlerine yönelik mücadele başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

Vali Özkan, gençleri zehirleyen uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonların kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Özkan, Ereğli'de yılın ilk 4 ayında uyuşturucu ile mücadele kapsamında 163 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 20 şüphelinin tutuklandığını belirtti.

Kanunların verdiği yetkiye ve hukukun üstünlüğüne dayanarak, vatandaşların can ve mal güvenliğine tehdit oluşturan her türlü suç ve suçlu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Özkan, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7/24 esaslı özverili bir çalışma mevcut. 'Huzur şehri Konya' hedefimizin tahakkuku için Ereğli ilçemizde yapılan çalışmaları değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde de etkin mücadelenin tüm unsurlarıyla devam edeceğini belirtmek isterim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Vahdettin Özkan, Vahdettin, Ereğli, Konya, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya Valisi Özkan, Ereğli'de güvenlik toplantısı düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:59 Meteoroloji’den 44 ile toz taşınımı uyarısı Meteoroloji'den 44 ile toz taşınımı uyarısı
21:14 CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier’den övgü gecikmedi CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi
20:42 ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna’yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı
20:40 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’la görüşen Özel’e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
23:25 Trabzonspor, Türkiye Kupası Yarı Final İlk Maçında Fatih Karagümrük’ü 3-2 Mağlup Etti Trabzonspor, Türkiye Kupası Yarı Final İlk Maçında Fatih Karagümrük'ü 3-2 Mağlup Etti
22:39 ABD’deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı ABD'deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı
19:51 Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan İmamoğlu’na ziyaret Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret
18:15 MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt
18:04 Sıfır kilometre diye aldığı otomobil hasarlı çıktı: Direklerine kadar aracımı boyamışlar Sıfır kilometre diye aldığı otomobil hasarlı çıktı: Direklerine kadar aracımı boyamışlar
17:18 Google, İsrail protestoları nedeniyle 20 çalışanını daha işten çıkardı Google, İsrail protestoları nedeniyle 20 çalışanını daha işten çıkardı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 23:32:37. #1.13#
SON DAKİKA: Konya Valisi Özkan, Ereğli'de güvenlik toplantısı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement