Konyaaltı Belediyesi Kreşlerinde Karne Heyecanı

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(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi bünyesinde hizmet veren kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim gören çocuklar karne heyecanı yaşadı.

Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı Toros, Gürsu, Uncalı ve Hurma Kreş ve Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören minikler karnelerini aldı. Karne töreni öncesi hep bir ağızdan "Andımız"ı okuyan minikler, karnelerini aldıktan sonra da sevinçlerini aileleriyle beraber yaşadı.

Çocukların eğitimini önemsediklerini dile getiren Başkan Cem Kotan, "Kreşlerimizde eğitim gören öğrencilerimiz karnelerini aldılar. Onlar gibi bizler de çok sevinçliyiz. Kreşlerimizde onların iyi bir temel eğitim alması için elimizden geleni yaptık. Dilerim çok güzel bir eğitim hayatları olur. Tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum" dedi.