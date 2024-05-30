Konyaaltı Belediyesi 'Sağlıklı Yaşam Tütünsüz Hayat' etkinliği düzenliyor

Güncel

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediyesi "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla "Sağlıklı Yaşam Tütünsüz Hayat" etkinliği düzenliyor. Etkinlikte Prof. Dr. Ali İhsan Bozkurt, "Sigarayı Bırakmanın Yolları" konulu bir söyleşi gerçekleştirecek.

Konyaaltı Belediyesi düzenlediği etkinliklerle ilçe sakinlerini bilgilendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla "Sağlıklı Yaşam Tütünsüz Hayat" etkinliği düzenlecek. Etkinlikte vatandaşlar sigaranın olumsuz etkilerini öğrenirken, sigaradan kurtulma yolları konusunda da bilgilendirilecek.

"Sağlıklı Yaşam Tütünsüz Hayat" etkinliği, 31 Mayıs Cuma günü (yarın) saat 15.00'te Konyaaltı Belediyesi Beydağları Salonu'nda gerçekleştirilecek. Etkinlikte Prof. Dr. Ali İhsan Bozkurt, "Sigarayı Bırakmanın Yolları" konulu bir söyleşi yapacak.