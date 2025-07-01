Kooperatif Mağdurları İzmir'de Eylem Yaptı

İzmir Kooperatif Mağdurları Birliği üyesi bir grup, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasına destek amacıyla açıklama yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 109 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından, İzmir Kooperatif Mağdurları Birliği üyesi bir grup İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt hizmet binası önünde bir araya geldi.

Ellerinde "Belediyeye güvendik, mağdur olduk", "Mağdurlar burada, hırsızlar nerede", "26 aydır çivi çakmadılar" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Grup adına konuşan İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alpyavuz, İzmir'de bazı kooperatif projelerinde usulsüzlükler yapıldığını ileri sürerek, mağduriyetlerinin uzun süredir devam ettiğini dile getirdi.

Alpyavuz, şunları kaydetti:

"İzmir'de binlerce vatandaşın mağduriyetine yol açan, kamu gücünü kullanarak çeşitli kooperatifler üzerinden rant sağlayan yapıya yönelik bugün çok önemli bir adım atıldı. Bu gelişme, sadece mağdurlar açısından değil, kamu vicdanı açısından da büyük bir dönüm noktasıdır. Bizler, yıllardır İzmir genelinde mağdur edilen kooperatif üyeleri olarak defalarca uyardık, belgelerle konuya dikkat çektik, suç duyurularında bulunduk. Kooperatifler üzerinden dönen usulsüzlüklerin bir 'siyaset-müteahhit-belediye' üçgeniyle organize biçimde yürütüldüğünü anlattık. Sesimizi duyurmak için her türlü yasal yolu kullandık. Bugün yaşanan gelişme, bu çabaların boşa gitmediğini göstermektedir. Bu operasyon, bireysel hesaplaşmaların değil, İzmir halkına ait olan değerlerin, umutların ve alın terinin talan edilmesine karşı devletin 'dur' dediği bir eşiktir. Yüzlerce mağdurun ev hayalini çalanlardan tek tek hesap sorulması en büyük beklentimizdir."

Alpyavuz, adaletin tecellisi için süreci yakından takip etmeye, mağdurların hakkını savunmaya devam edeceklerini ve bu yapının tüm bağlantılarıyla ortaya çıkarılması için mücadele vereceklerini sözlerine ekledi.

"Tüm birikimimizi yatırdık"

Kooperatif mağdurlarından Serap Yıldırım da 2022 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesinin destek olduğu bir kentsel dönüşüm projesini ortak olduğunu anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine ve İZBETON'a güvenerek bu kooperatife girdiklerini dile getiren Yıldırım, "Herhangi bir müteahhittin yaptığı bir kooperatif değil. Biz bütün aidatlarımızı, ara ödemelerimizi ödedik. Bize 2024 Aralık'ta evlerimiz teslim edilecekti. İnşaat şu an yüzde 10 aşamasında, hiçbir şekilde çivi çakılmadı. Bizi oyaladılar, bütün paralarımızı çarçur ettiler. Tüm birikimimi ve emekli ikramiyemi kooperatife yatırdım. Büyük bir ümitle 2024 yılında sağlam bir eve kavuşacağımı ve orada oturacağımı düşünüyordum. Emeklerimiz, umutlarımız, paralarımız, güvenimiz hepsi yerle bir oldu. Bizim diğer siyasi davalarla hiçbir ilgimiz yok, hakkımızı arıyoruz, paramızı kaptırdık. Paramızın karşılığını ve bize vadedilen evlere ulaşmak istiyoruz. Bütün amacımız bu. O yüzden de herkesten ricam bunun siyasi davalarla karıştırılmaması." dedi.

Çiğli İmece Yaka Konut Kooperatifi üyesi Tolga Ahıskalıoğlu da İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Egeşehir güvencesi bulunduğu için projeye dahil olduğunu dile getirdi.

Projenin 2025 Haziran'da teslim edilmesi gerektiğini belirten Ahıskalıoğlu, şunları aktardı:

"Geldiğimiz noktada eski belediye yöneticisi, il başkanı tarafından amiyane tabirle dolandırıldığımızı biliyor olmak bir İzmirli olarak beni çok üzüyor. Çok büyük paralar yatırdım buraya ve paranın değeri pul oldu. En çok beni üzen de hak, hukuk, adalet diye meydanlarda bağıran il başkanı bizim hakkımıza tecavüz etmiştir. Hukuksuz bir şekilde yapmıştır. Adalet nerede diyorum. 2025 Haziran ayında projenin teslim edilmesi gerekiyordu ama bizim kooperatifimizde bir çivi dahi çakılmış durumda değil. Ödemelerimizi bütün ortaklar yaptı, paralarımızı verdik. Biz sorumluluğumuzu yerine getirdik ama karşı taraf sorumluluğu yerine getirmedi."

Soruşturma

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında bu sabah, "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 109 şüpheli gözaltına alınmıştı.