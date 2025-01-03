Köpekbalığı Saldırısı: Sörfçü İçin Arama Sürüyor

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KANBERRA, 3 Ocak (Xinhua) -- Avustralya'nın Güney Avustralya eyaleti açıklarında köpekbalığı saldırısına uğradığından şüphelenilen sörfçü için acil arama çalışmaları sürüyor.

Bir sörfçünün perşembe akşamı saat 19.00 civarında köpekbalığı saldırısına uğradığına ilişkin ihbarlar üzerine polis ve acil servis ekipleri, eyaletin başkenti Adelaide'in 470 kilometre kuzeybatısındaki Granites Plajı'na hareket etti.

Plaj kapatıldı ve 28 yaşındaki erkek sörfçü için havadan, karadan ve denizden acil arama başlatıldı. Arama çalışmaları cuma sabahı erken saatlerde yeniden başladı.

Eyaletin üst düzey polis yetkililerinden Rebecca Stokes, Avustralya'nın devlete ait yayın kuruluşu ABC'ye yaptığı açıklamada, olay sırasında jet ski kullanan bir görgü tanığının olaydan kısa süre sonra kaybolan sörfçünün sörf tahtasını bulduğunu söyledi.

Stokes, "Bu genç adamla ilgili hiçbir iz bulunamadı, hala da yok. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre ne yazık ki köpekbalığı tarafından öldürüldüğü hakkındaki kanaatimiz oldukça güçlü" dedi.

Aynı plajda 2023'ün ekim ayında da 55 yaşındaki bir sörfçü köpekbalığı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları sörfçü Todd Gendle'ın büyük beyaz bir köpekbalığı tarafından sörf tahtasından düşürüldüğünü ve suyun altına çekildiğini belirtmişti.

Mayıs 2023'te bölgeye yakın Walkers Rock Plajı'nda kaybolan 46 yaşındaki Simon Baccanello'nun da köpekbalığı saldırısına uğradığından şüpheleniyor. Her iki kişinin de cansız bedenine ulaşılamamıştı.