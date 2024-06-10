Kopenhag\'da Filistin\'e Destek İçin Silah Ambargosu Kampı Kuruldu

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Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da Filistin'e destek amacıyla kamplar kuran göstericiler, hükümetten İsrail'e silah satışını durdurmasını istedi.

Başkent Kopenhag'da Filistin destekçilerinin geçen hafta kurduğu "Silah Ambargosu Kampı"nda gösteriler sürüyor.

Gösteriyi yürüten grup, açıklamasında Danimarka'nın Gazze'de devam eden soykırıma ve Filistin'deki etnik temizlik suç ortaklığına son vermesi çağrısında bulunuldu.

Danimarka menşeli şirketlerin İsrail'e silah ve ekipman sağlamasını eleştiren göstericiler, "Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te soykırım faaliyetleri yürüten apartheid devlete yönelik tam bir silah ambargosu" talep etti.

Göstericiler, talepleri hükümet tarafından karşılanana kadar kampı terk etmeyeceklerini söyledi.