Köprüçay'da Rafting Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Köprüçay'da Rafting Heyecanı

Köprüçay\'da Rafting Heyecanı
16.06.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Köprülü Kanyon'unda rafting sezonu hızla başladı, tatilciler doğa ile buluşuyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Köprülü Kanyon Milli Parkı'ndaki Köprüçay'ın 14 kilometrelik parkurunda kürek çeken tatilciler, heyecan dolu anlar yaşıyor.

Antalya, yalnızca denizi, kumu, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, aynı zamanda sunduğu doğa aktiviteleriyle de tatilcilerin vazgeçilmez rotaları arasında yer alıyor. Kentin farklı bölgelerinde doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen turistler, alternatif turizm olanaklarına yöneliyor.

Bu alternatiflerin başında gelen Köprülü Kanyon Milli Parkı, Manavgat'ın Beşkonak Mahallesi'nde yer alıyor. Bölgeden geçen Köprüçay, adrenalin tutkunları, macera arayanlar ve doğaseverler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Her geçen yıl daha fazla kişinin ilgisini çeken Köprüçay, dünyanın en gözde rafting noktalarından biri olarak gösteriliyor.

Sabahın erken saatlerinde tur firmalarının servisleriyle bölgeye gelen turistler, rehberlerden parkur hakkında bilgi aldıktan sonra can yelekleri ve kasklarını takarak bot veya kanolara biniyor.

Köprüçay'ın serin sularında yaklaşık 14 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen rafting turları, turistlere doğayla baş başa unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yaklaşık 4 saat süren etkinlikler sırasında verilen molalarda katılımcılar yüzerek serinleme imkanı buluyor.

Raftingin yanı sıra buggy, zipline, ATV, cip safari gibi doğa sporlarının da sunulduğu bölgede, turistler günü dolu dolu geçiriyor. Doğal ve tarihi güzelliklerin bulunduğu çevreye yapılan kısa geziler de turlara renk katıyor.

Köprüçay'da yapılan etkinlikler, hem bireysel ziyaretçiler hem de grup eğlenceleri arayanlar için farklı bir tatil alternatifi oluşturuyor. Parkur boyunca çekilen fotoğraf ve videolarla yaşanan anılar ölümsüzleştiriliyor.

Sezon hızlı başladı

Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ali Tırnaksız, AA muhabirine rafting sezonunun martta başladığını ve kasıma kadar sürmesini beklediklerini söyledi.

Sezona hızlı başladıklarını aktaran Tırnaksız, okulların kapanmasıyla yoğunluğun daha da artacağını ifade etti.

Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde bu yılın rekorla kapatılacağını değerlendirdiklerini belirten Tırnaksız, "Sezonun yoğun dönemi olan temmuz-ağustos aylarında hafta sonları günlük 8 ila 10 bin, hafta içi ise yaklaşık 5-6 bin turistin bölgeye gelmesini bekliyoruz. Yılda daha fazla turistin bu bölgeye gelmesini bekliyoruz. Turlarımıza özellikle Ruslar, İngilizler, İranlılar, Araplar ve yerli turistler büyük ilgi gösteriyor." diye konuştu.

"7'den 70'e herkes rafting yapabilir"

Köprüçay'ın dünyada tehlikesiz rafting parkurları arasında ikinci sırada yer aldığını vurgulayan Tırnaksız, "Doğanın bu güzelliğini görmeye herkesi bekliyoruz. Burada 7'den 70'e herkes rafting yapabiliyor. Zorluk derecesi yok denecek kadar az, sularımız berrak ve çok temiz. Gelen turistler memnun ayrılıyor. Ayrıca rafting turunu zipline, buggy ve ATV gibi aktivitelerle de zenginleştirdik." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle raftinge gelen Mustafa Sarıca da Antalya'ya yakınlığı nedeniyle Köprülü Kanyon'u tercih ettiklerini dile getirdi.

Serin sularda doğayla iç içe, eğlenceli spor aktivitesi yaptıklarını ifade eden Sarıca, "Herkese tavsiye ederim. Sabah buggy turuyla başladık, ardından rafting yaptık. Mola sırasında tekrar buggy turuna çıktık. Günümüzü dolu dolu geçirdik, çok eğlendik." dedi.

Rafting yapan Orhan Tüzen ise bölgenin doğası ve hijyen koşullarından memnun kaldığını dile getirerek, "Muhteşem bir havası ve suyu var. Ailecek gelinip keyifle zaman geçirilecek bir yer. Henüz 1 yaşını doldurmamış bebeğimizle rafting yaptık, çok güvenli ve eğlenceli bir deneyim yaşadık." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Manavgat, Köprülü, antalya, Turizm, Güncel, Çevre, Tatil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köprüçay'da Rafting Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek
İsrail’den yeni saldırı dalgası Tahran’ın merkezinde 2 büyük patlama İsrail'den yeni saldırı dalgası! Tahran'ın merkezinde 2 büyük patlama
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
Ünlü şarkıcı İran’da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin
Fenerbahçe’den golcü hamlesi Guessand’a resmi teklif Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Guessand'a resmi teklif
3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti 3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti
Erdoğan’ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı’ndan yalanlama Erdoğan'ın ayakkabısıyla ilgili iddiaya İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri transfer için İstanbul’da Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri transfer için İstanbul'da
İran’da tüm eğitim kurumları süresiz tatil edildi, İsrail’de OHAL uzatıldı İran'da tüm eğitim kurumları süresiz tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı
Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda Merakla beklenen PSG-Atletico Madrid maçı şifresiz kanalda
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı

10:48
Altın fiyatları için çılgın tahmin
Altın fiyatları için çılgın tahmin
10:40
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
Ekrem İmamoğlu hakim karşısında! 2 ay sonra ilk kez görüntülendi
10:22
Yemen’den, İsrail’e balistik füze saldırısı
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı
17:36
Transferindeki son durum ne Eyüpspor’dan Berke Özer açıklaması
Transferindeki son durum ne? Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması
17:22
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder sürprizi Eski takımı devreye girdi
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi
17:13
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
17:07
Jose Mourinho’dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe’ye gel
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
17:05
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu
İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
17:05
Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti
Ayı saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti
16:46
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
ABD Başkanı Trump: İran ve İsrail yakında barışacak
16:45
Kırkpınar’a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
16:40
Toprak Razgatlıoğlu’ndan Superbike Şampiyonası’nın İtalya ayağında 3’te 3
Toprak Razgatlıoğlu'ndan Superbike Şampiyonası'nın İtalya ayağında 3'te 3
16:39
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 12:53:59. #7.13#
SON DAKİKA: Köprüçay'da Rafting Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.