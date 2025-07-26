Köprülü Kanyon\'da Rafting Keyfi

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Köprülü Kanyon Milli Parkı'nda bulunan Köprüçay'da rafting yapanlar, soğuk suda hem adrenalin yaşıyor hem de serinleme imkanı buluyor.

Kentte hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı bugünlerde, yüksek nemle birlikte bunaltıcı havadan kaçmak isteyen kent sakinleri ve tatilciler, denizin dışında alternatif olarak serin su kaynaklarını tercih ediyor.

Bu doğal serinleme alanlarının başında ise Köprülü Kanyon'dan geçen ve yılın her dönemi soğuk su debisiyle dikkati çeken Köprüçay Irmağı geliyor.

Sabah erken saatlerde tur firmalarının servisleriyle Beşkonak bölgesine gelen turistler, rafting öncesinde rehberlerden parkur hakkında bilgi alıyor. Güvenlik için can yelekleri ve kasklarını takan maceraseverler, bot veya kanolarla yaklaşık 14 kilometrelik parkurda hem serin suyla buluşuyor hem de rafting yapmanın keyfini yaşıyor.

Bölgede kamp ve piknik yapan bazı tatilciler de Köprüçay Irmağı'nın soğuk suyunda yüzme imkanı buluyor.

Sıcak havalarda yoğun ilgi görüyor

Beşkonak'ta rafting turu organize edilen bir işletmenin sahibi Mehmet Taş, AA muhabirine, Türkiye'de sıcak havanın etkisini gösterdiğini belirterek, Antalya'da ise 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar yaşandığını söyledi.

Sıcak havalarda Köprülü Kanyon'un, özellikle suyun serinliği sayesinde yoğun ilgi gördüğünü belirten Taş, "Antalya'da şu anda deniz suyu sıcaklığı 30 dereceyi geçti ama burada suyumuz halen 11-12 derecelerde, buz gibi. Soğuk olmasından dolayı bazı insanlar suya girmekten bile çekiniyor. Antalya'ya tatile gelip serinlemek isteyenleri bekliyoruz." dedi.

Taş, sıcak havadan kaçmak isteyenlerin rafting yaparak hem serinleyip hem de adrenalin yaşadığını dile getirerek, bölgenin çeşitli aktivite ve konaklama imkanlarıyla da denize alternatif olarak öne çıktığını vurguladı.

Köprüçay'da rafting farklı bir deneyim

ABD'den tatil için Antalya'ya gelen Aysun Çekmecelioğlu ise Köprüçay'da rafting yapmanın farklı bir deneyim yaşattığını anlatarak, "Antalya'nın sıcağını seviyoruz çünkü bu serin suda rafting yapmak ancak böyle sıcak havalarda keyifli oluyor. Suda serinleyip dışarı çıkıyoruz, kuruyoruz ve tekrar suya giriyoruz. Köprülü Kanyon, mutlaka görülmesi gereken muazzam bir yer." diye konuştu.

Oğlu Ulus Çekmecelioğlu da serinlemek için geldiği raftingde eğlenceli anlar yaşadığını belirtti.

Ankara'dan tatil için gelen Enes Şahin ise "Antalya'nın sıcağından soğuk sulara, buraya rafting yapmaya geldik. Hem serinledik, hem eğlendik." ifadelerini kullandı.

Tatil için bölgede bulunan Mustafa Can Şahin de Köprüçay Irmağı'nda güzel vakit geçirdiklerini kaydetti.