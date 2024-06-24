Kosova'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika
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Kosova'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Kosova'nın Prizren şehrinde dün etkili olan sağanak yağışın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Ülkenin birçok noktasında şiddetli yağışlar yaşanırken, Boşnakların yoğun olarak yaşadığı köylerde de dolu etkili oldu. Dolu nedeniyle birçok araç ve tarım arazisi hasar gördü.

24.06.2024 21:50
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- Kosova'da ceviz büyüklüğünde dolu

PRİZREN - Kosova'nın Prizren şehrinin birçok noktasında dün etkili olan sağanak yağışın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Kosova, aşırı sıcakların ardından yağışlara teslim oldu. Ülkenin birçok noktasında dün etkili olan şiddetli yağışların ardından Boşnakların yoğun olarak yaşadığı Gornye, Donye, Lyubinye, Drajçiçi ve Muşnikovo köylerinde de ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Maddi hasara yol açan dolu nedeniyle çok sayıda araç ve tarım arazisi hasar gördü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kosova'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika

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