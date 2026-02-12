Köyceğiz'de Sağanak Taşkınları - Son Dakika
Köyceğiz'de Sağanak Taşkınları

12.02.2026 15:00
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sağanak sonrası dereler taştı, evler ve tarım arazileri suyla doldu.

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde sağanak nedeniyle debisi yükselen dereler taştı. Taşkın sonucu çok sayıda evi su bastı, tarım arazileri ve seralar su altında kaldı.

Köyceğiz ilçesinde sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle Pınar Mahallesi'nde debisi yükselen dereler taştı. Taşkın sonucu çok sayıda evi su bastı. Mahalleden geçen ana yol, güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

EKİPLER SAHADA

Pınar Mahallesi Muhtarı Ömer Ali Kanat'ın ihbarı sonrası Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kaymakam Kumcu'nun koordinasyonunda Muğla Büyükşehir ve Köyceğiz Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri araç ve ekipmanlarıyla sahaya sevk edildi. Ekipler, taşan Jandarma Deresi'nin bağlantı noktalarında çalışma yürüttü. Müdahaleler sonucunda kapanan kara yolu, yeniden trafiğe açıldı.

METREKAREYE 72 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Öte yandan Yuvarlakçay'ın taşması sonucu Köyceğiz Mahallesi'nde bulunan çok sayıda sera da sular altında kaldı. Taşkın nedeniyle ekili tarlalarda zarar oluştu. Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, metrekareye 72 kilogram yağış düştüğü belirtilerek, tüm ekiplerin sahada vatandaşların yanında olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA

