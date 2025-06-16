Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 9-16 Haziran'da 68 farklı noktada uygulama yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 5 zanlının yakalandığı çalışmalarda ruhsatsız 2 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 20 fişek ve 68,08 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Trafik denetiminde de 118 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 23 aracı trafikten men etti.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Huzur Uygulaması: 5 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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