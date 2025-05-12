Adana'nın Kozan ilçesinde trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-12 Mayıs tarihlerinde 345 personelin katılımıyla denetim yaptı.
Denetimlerde, 3 tabanca, bunlara ait fişek, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 162 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Trafik kurallarına aykırı davranan 6 araç sürücüsüne ceza kesilen uygulamada, 25 araç ve 15 motosiklet trafikten men edildi.
Denetimde ayrıca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü de yakalanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Kozan'da Trafik ve Asayiş Denetimi - Son Dakika
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