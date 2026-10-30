Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Güneş, başarılı sağlık çalışanlarına belge verdi - Son Dakika
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Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Güneş, başarılı sağlık çalışanlarına belge verdi

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Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Güneş, başarılı sağlık çalışanlarına belge verdi
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Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, başarılı sağlık çalışanlarına başarı belgelerini takdim etti. Güneş, hasta memnuniyetini önceleyen çalışanların takdirinin motivasyona katkı sağladığını belirterek bu uygulamaları sürdüreceklerini söyledi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde görev yapan sağlık çalışanlarına, başarı belgeleri verildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Kozluk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fırat Güneş, görevlerini titizlikle yerine getiren ve başarılı çalışmalarıyla öne çıkan sağlık çalışanlarına başarı belgelerini takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneş, sağlık hizmetlerinin sunumunda çalışanların emek ve gayretinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini önceleyen sağlık çalışanlarının çalışmalarının takdir edilmesinin motivasyona olumlu katkı sağladığını ifade eden Güneş, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Güneş, çalışanların motivasyonunu artırmak ve başarılı çalışmaları teşvik etmek amacıyla bu tür uygulamaları sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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