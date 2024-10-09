Kral Abdullah'dan Uluslararası Çaba Çağrısı

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Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgede gerilimin düşürülmesi ve istikrarın yeniden tesisi için uluslararası çaba çağrısı yaptı.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Amman'da görüştü.

Kral Abdullah, bölgede istikrarın yeniden tesis edilmesi ve gerilimin düşürülmesi için gösterilecek uluslararası çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Ürdün Kralı, bölgede sükunetin sağlanmasının ilk adımının İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının durdurulması olduğunun altını çizdi.

Öte yandan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de İngiliz mevkidaşı Lammy ile İsrail'in Lübnan ve Gazze'deki saldırılarını görüştü.

İki ülke arasındaki ilişkileri görüşen Safedi ve Lammy, Gazze ve Lübnan'da ateşkes çalışmaları için gerilimin azaltılmasının gerekliliğini teyit etti.

İki bakan ayrıca, gerilimin tırmanmasının bölgenin istikrarını tehdit ettiği ve Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine yeterli insani yardımın ulaştırılmasının gerekliliği konusunda ortak görüş bildirdi.