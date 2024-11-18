Kral Abdullah: Haklar ve Barış İçin Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kral Abdullah: Haklar ve Barış İçin Mücadele

Kral Abdullah: Haklar ve Barış İçin Mücadele

Ürdün Kralı, Gazze ve Batı Şeria'daki olaylara karşı duyarlılığını ve siyasi reformları vurguladı.

18.11.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin geleceğinin çıkarlarını karşılamayan politikalara boyun eğmeyeceğini vurgulayarak, " Gazze'deki savaşın ve Batı Şeria'daki saldırıların durdurulması için" Arap ülkelerinin ve diğer ülkelerin girişimlerinin sürdüğünü belirtti.

Kral Abdullah, Ürdün parlamentosunun açılışında yaptığı konuşmada, "Biz, geleceğini riske atmayan, Haşimi mirası ile Arap ve insani mirasını koruyan ve kimliği sağlam temeller üzerine kurulmuş bir devletiz. Ürdün'ün geleceği, çıkarlarını karşılamayan veya ilkelerinden sapan politikalara boyun eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki gelişmelere dair Kral Abdullah, şunları söyledi:

"Adil ve onurlu bir barış, Filistinli kardeşlerimizin tarihi haksızlıklarını ortadan kaldırmanın yoludur. Tüm zorluklara ve barışa inanmayan aşırılık yanlılarına rağmen tam hakların sahiplerine iade edilmesini ve herkes için güvenliğin sağlanmasını temel alan bu seçeneği desteklemeye devam edeceğiz."

Kudüs konusunda ise Kral Abdullah, "Kudüs, Arap kimliğinin ayrılmaz bir parçası ve Ürdün Haşimi Krallığı'nın önceliklerindendir. Haşimi vesayetine dayanarak kutsal mekanları savunmayı ve korumayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Ürdün'ün Gazze ve Batı Şeria'daki İsrail saldırılarına kararlılıkla karşı durduğunu belirten Ürdün Kralı, "Bu savaşın durdurulması için Arap ve uluslararası düzeyde yoğun çaba göstermekteyiz." dedi.

Siyasi reform vurgusu

Kral Abdullah, açılış konuşmasında iç siyasi reformlara da dikkati çekerek, "Bu Meclis, siyasi güncelleme projesinin uygulanması, partilerin rolünü güçlendiren, kadınların ve gençlerin katılımını artıran bir yolda bir başlangıç oluşturuyor. Bu süreç, parlamenter bir performans, kolektif bir çalışma ve anayasa temelinde hükümet ile parlamento arasında yakın bir iş birliğini gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ürdün Kralı Abdullah, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Güncel, Dünya, Gazze, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kral Abdullah: Haklar ve Barış İçin Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:07 Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı’nın ’Bebek katili değil misiniz’ sorusuna pişkin yanıt Sanık hemşireden, Mahkeme Başkanı'nın 'Bebek katili değil misiniz?' sorusuna pişkin yanıt
18:56 DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu DEVA Partili milletvekilinin kardeşi aracında ölü bulundu
17:50 Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı Sanık hemşireden korkunç itiraf Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı! Sanık hemşireden korkunç itiraf
17:47 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
08:39 Kadın başkan Neymar’ı reddetti Kadın başkan Neymar'ı reddetti
08:34 MasterChef’te kim elendi Seyirciyi üzen veda MasterChef'te kim elendi? Seyirciyi üzen veda
08:19 Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü Psikolojik sorunları olan anne not bırakıp evi ateşe verdi: Kendisi ve çocuğu öldü
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 20:31:17. #1.13#
SON DAKİKA: Kral Abdullah: Haklar ve Barış İçin Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.