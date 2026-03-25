Kral Philippe'den 'Kaba Kuvvet' Uyarısı

Belçika Kralı Philippe, uluslararası arenada "Güçlü olan haklıdır" anlayışının yeniden ortaya çıktığı uyarısında bulunarak "Kaba kuvvet politikasına geri dönüş, çok taraflı düzeni temellerinden sarsıyor." ifadesini kullandı.

Belçika'nın Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesinin haberine göre, Norveç'e resmi ziyarette bulunan Kral Philippe, burada ülkenin kraliyet ailesiyle yemekte bir araya geldi.

Philippe, yemekte yaptığı konuşmada, uluslararası arenada "Güçlü olan haklıdır" anlayışının yeniden ortaya çıktığı uyarısında bulunarak "Kaba kuvvet politikasına geri dönüş, çok taraflı düzeni temellerinden sarsıyor." değerlendirmesini yaptı.

Bir tarafın mutlak kazanç diğer tarafın ise mutlak kayıp yaşadığı yaklaşımın istikrar veya uzun vadeli refah sağlamayacağını vurgulayan Philippe, devletler arasında hem ikili hem de çok taraflı forumlarda işbirliği yapmaktan başka seçenek bulunmadığını belirtti.