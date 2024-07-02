Kral Selman İnsani Yardım Merkezi, Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen bölgelerde 7 proje hayata geçirecek - Son Dakika
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Kral Selman İnsani Yardım Merkezi, Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen bölgelerde 7 proje hayata geçirecek

Kral Selman İnsani Yardım Merkezi, Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen bölgelerde 7 proje hayata geçirecek. Projeler arasında koklear implant ve işitsel rehabilitasyon ameliyatları, işitme cihazı dağıtımı, psikolojik destek, ekonomik güçlendirme, gıda ve hijyen kolisi dağıtımı ve protez takılması gibi konular yer alıyor.

02.07.2024 14:43
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Kral Selman İnsani Yardım Merkezi, Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen bölgelerde 7 proje hayata geçirecek.

Kral Selman İnsani Yardım Merkezi Genel Başkanı ve Kraliyet Divanı Müsteşarı Abdullah bin Abdulaziz Al-Rabiah, Gaziantep'teki bir otelde düzenlenen projelerin tanıtım toplantısında, kardeş ülke Türkiye'de olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türkiye ve Suriye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde büyük yıkım olduğunu hatırlatan Al-Rabiah, afetleri aşmanın, acıları hafifletmenin en iyi yolunun dayanışma ve işbirliği olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'ın hayata geçirdiği projelerle maddi bir yardımdan öte bir yardımlaşma, dayanışma mesajı verdiğini ifade eden Al-Rabiah, daha iyi bir gelecek inşa etmek için açılışı yapılacak projelerin umut ve direnişi güçlendireceğini kaydetti.

Projelerden yaklaşık 5 bin kişinin yararlanacağını aktaran Al-Rabiah, Türkiye ve Suriye'de 3 bin konut yapıldığını, Hatay'da 1000 konutun daha yapılacağını sözlerine ekledi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise kadim tarihten gelen yardımlaşma, acıları paylaşma gibi duyguların depremden sonra çok derinden bir kez daha yaşandığını belirterek, depremin ilk gününden bugüne Suudi Arabistan'ın da tüm gücüyle yanlarında olduğunu aktardı.

Programda, koklear implant ve işitsel rehabilitasyona yönelik 120 ameliyat, 375 işitme cihazı dağıtımı, 750 depremzedeye psikolojik destek, 50 kişiyi ekonomik olarak güçlendirmek ve iş gücüne dahil etmek, 2 bin gıda ve hijyen kolisi dağıtımıyla 69 kişiye protez takılması konularını kapsayan 7 projenin açılış yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kral Selman İnsani Yardım Merkezi, Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen bölgelerde 7 proje hayata geçirecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kral Selman İnsani Yardım Merkezi, Türkiye ve Suriye'deki depremden etkilenen bölgelerde 7 proje hayata geçirecek - Son Dakika
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