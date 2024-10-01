Kremlin, İsrail'in Saldırılarını Kınadı - Son Dakika
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Kremlin, İsrail'in Saldırılarını Kınadı

Peskov, İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye saldırılarını yıkıcı olarak nitelendirdi, gerilim kaygı verici.

01.10.2024 15:18
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye saldırılarıyla askeri eylemlerin coğrafyaya yayıldığını, ortaya çıkan gerilimin bölgenin tamamı ve çevresi için "son derece yıkıcı" olduğunu söyledi.

Peskov, İsrail'in Lübnan topraklarında bazı noktalara yönelik karadan işgal saldırıları ve Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlemesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Suriye ile sürekli temas halinde olduğunu belirten Peskov, "Şu anda doğrudan risk görmüyoruz. Ama egemen bir devlete yönelik bu tür saldırıları kınıyoruz." dedi.

İsrail'in saldırılarıyla askeri eylemlerin coğrafyaya yayıldığına dikkati çeken Peskov, "Bütün bunlar bölgenin daha da istikrarsızlaşmasına ve gerilimin tırmanmasına yol açıyor. Bu gerilim, bölgenin tamamı ve çevresindeki alan için son derece yıkıcıdır. Derin kaygılarımız devam ediyor." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1273 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1273 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kremlin, İsrail'in Saldırılarını Kınadı - Son Dakika

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