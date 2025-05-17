Putin ve Zelenski görüşecek mi? Kremlin\'den açıklama var

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-ABD- Ukrayna ve Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantılarında Rusya ve Ukrayna esir takası konusunda anlaşmaya vardı.

ZELENSKİY-PUTİN GÖRÜŞMESİ İÇİN ŞARTLI ONAY

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında belirli mutabakatlara varılması halinde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya gelmesinin mümkün olduğunu belirtti. Peskov, "(Putin-Zelenskiy görüşmesi) Böyle bir görüşme, iki tarafın heyetlerinin çalışmaları sonucunda belirli anlaşmalara varılması halinde mümkündür. Biz bunu mümkün görüyoruz" dedi.

ABD Başkanı Trump'la görüşmenin yarar sağlayabileceğini düşündüklerinde bunu duyuracaklarını belirten Kremlin, "ABD ile bir temas halinde değiliz" dedi. "İstanbul görüşmelerinin ardından önümüzdeki ilk adım mahkum takası" açıklamasını yapan Kremlin, "Görüşmelerde öne sürdüğümüz şartlar hakkında bir yorum yapmayacağız. Müzakereler kapalı kapılar ardında yapılır" dedi.

İLK ZİRVE TÜRKİYE-ABD-UKRAYNA ARASINDAYDI

İlk olarak, Türk, Amerikalı ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg yer aldı. Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer aldı.

İKİNCİ GÖRÜŞME 1 SAAT 45 DAKİKA SÜRDÜ

Türkiye-ABD-Ukrayna zirvesinin sona ermesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığındaki Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme de sona erdi. Görüşme 1 saat 45 dakika sürdü.

UKRAYNA: BİR SONRAKİ AŞAMAYI YAKINDA BİLDİRECEĞİZ

Barış görüşmelerinin ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "(Rusya'yla) 1000 kişiye karşılık 1000 kişi takas edilmesi konusunda anlaşmaya vardık" dedi. Umerov, farklı modaliteler üzerinde de çalıştıklarını aktararak "Meslektaşlarımız temas halinde ve tüm belgeleri değiş tokuş edeceğiz. Şimdi esir takası yapmaya ihtiyacımız var. Yakında bir sonraki aşamanın ne olduğunu size bildireceğiz." diye konuştu.

RUSYA: TEMASLARI SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ

Rus heyeti de esir takasını doğruladı. Yapılan açıklamada, İstanbul'daki görüşmelerde ateşkesin de masaya yatırıldığı belirtildi. Rus heyetinin başkanı Medinskiy, "Müzakerelerde elde ettiğimiz sonuçlardan genel olarak memnunuz ve temasları sürdürmeye hazırız. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek" ifadelerini kullandı. Takasın gerçekleşmesi halinde bu, savaşın başından bu yana yapılan en büyük esir takası olacak.