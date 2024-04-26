Kremlin Sözcüsü: Avrupa ile yeni temellerde ilişki kuracağız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kremlin Sözcüsü: Avrupa ile yeni temellerde ilişki kuracağız

Kremlin Sözcüsü: Avrupa ile yeni temellerde ilişki kuracağız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gelecekte Avrupa ülkeleriyle yeni temellerde ilişki kuracaklarını belirterek, Avrupalılar ile nasıl birlikte yaşayacakları konusunda anlaşmalar yapmaları gerektiğini söyledi. Peskov, Avrupa Parlamentosunun Rusya'da yapılan devlet başkanı seçimi sonuçlarını tanımama kararını dikkate almayacaklarını ve AP'nin Rus düşmanlığı benimseyen bir pozisyon sergilediğini ifade etti. Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilere değinen Peskov, Avrupa'nın Rusya için tehdit oluşturmadığını umduklarını belirtti ve Ukrayna'daki özel askeri operasyonun er ya da geç başarıyla sonuçlanacağını söyledi. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'e yapacağı ziyaretin hazırlık sürecinin son aşamasına geldiğini aktardı.

26.04.2024 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gelecekte Avrupa ülkeleriyle yeni temellerde ilişki kuracaklarını belirterek, "Her halükarda Avrupalılar ile ne şekilde birlikte yaşayacağımız konusunda anlaşmamız gerekecek. Bu anlaşmaların yeni ilişki biçimlerine göre olacağı açıktır." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Avrupa Parlamentosunun (AP) Rusya'da martta yapılan devlet başkanı seçimi sonuçlarını tanımama yönünde karar kabul etmesini değerlendiren Peskov, "Bu, dikkate alacağımız karar değil. AP, uzun zamandır Rus düşmanlığı benimseyen sağlam ve tutarlı pozisyon sergiliyor." diye konuştu.

Rusya ile Avrupa arasındaki ilişkilere de değinen Peskov, Avrupa için tehdit oluşturmadıklarını belirterek, "Avrupa'nın da Rusya Federasyonu için tehdit oluşturmadığını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Peskov, şu şekilde devam etti:

"( Ukrayna'da) Özel askeri operasyon er ya da geç başarıyla sonuçlanacak. Her halükarda Avrupalılar ile ne şekilde birlikte yaşayacağımız konusunda anlaşmamız gerekecek. Bu anlaşmaların yeni ilişki biçimlerine göre olacağı açıktır. Artık eskisi gibi ilişki kurmak mümkün olmayacak ve bunu Rusya'dan özellikle kimse istemeyecek. Avrupalıların bize yönelik davranışları ile ilgili büyük deneyimimiz var. İlişki kurarken her zaman bu deneyimi dikkate alacağız. ????Fakat yine de coğrafi olarak birbirimizden uzaklaşmayacağız. Bu nedenle her halükarda yeni temellerde ilişki kurmamız gerekecek."

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mayısta Çin'e ziyaret gerçekleştireceğini ve bu ziyaretin hazırlık sürecinde son aşamaya gelindiğini aktardı.

Kaynak: AA

Dmitriy Peskov, Vladimir Putin, Operasyon, Ukrayna, Kremlin, Sözcü, Rusya, Rusya, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kremlin Sözcüsü: Avrupa ile yeni temellerde ilişki kuracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:09 Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın’ın kuzeni çıktı Sevgilisi tarafından katledilen kadın, şarkıcı Yalın'ın kuzeni çıktı
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:18 İsraillilerin Ergin Ataman’ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı İsraillilerin Ergin Ataman'ı tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
13:22 Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı Okulda öğretmeni yumruklayan veli tutuklandı
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 16:55:48. #1.13#
SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü: Avrupa ile yeni temellerde ilişki kuracağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement