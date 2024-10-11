Kripto Dolandırıcılığı Operasyonu: 22 Gözaltı - Son Dakika
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Kripto Dolandırıcılığı Operasyonu: 22 Gözaltı

İstanbul'da yapılan operasyonda kripto para dolandırıcılığı yapan 22 şüpheli gözaltına alındı.

11.10.2024 12:46
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İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen kripto para danışmanlığı vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, farklı illerde ofis kurarak kripto para yatırım danışmalığı yapma vaadiyle bilişim sistemleri ile banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılmasına ilişkin "nitelikli dolandırıcılık" kapsamında soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İstanbul İI Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Başakşehir merkezli kurulduğu tespit edilen örgüt üyelerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, İstanbul'da 6, Kayseri'de 8, Mersin'de 5, Adana, Ankara ve Tekirdağ'da birer olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Şüphelilerin kullandığı 427 banka ve kripto para hesabına el konuldu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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