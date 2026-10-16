Kripto dolandırıcılığından aranan şüphelinin 3 koruması İstanbul'da gözaltına alındı - Son Dakika
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Kripto dolandırıcılığından aranan şüphelinin 3 koruması İstanbul'da gözaltına alındı

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Kripto dolandırıcılığından kırmızı bültenle aranan şüpheli ve eşi 14 Ekim'de yakalanmıştı. Şüphelinin korumalığını yapan 3 kişi, Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer'deki 15 adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı; aramalarda 7 milyon 150 bin dolar ve 160 bin lira ele geçirildi.

"Kripto para dolandırıcılığı" suçundan kırmızı bültenle aranan ve düzenlenen operasyonla yakalanan yabancı uyruklu şüphelinin 3 koruması da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı desteğiyle uluslararası düzeyde aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yüklü miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan R.J.S ile eşi A.K'yi 14 Ekim'de düzenledikleri operasyonla yakalayan ekipler, çalışmalarını derinleştirdi.

İncelemeler sonrası şüphelilerin korumalığını yapan 3 kişinin, Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer'de 15 ayrı adresi kullandığı tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan iki operasyon sonrası adreslerdeki aramalarda ise 7 milyon 150 bin dolar, 160 bin lira, çok sayıda lüks saat, çanta, ziynet eşyası, 6 soğuk cüzdan, 3 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek, 7 şarjör, 400 mermi, ?11 bilgisayar kasası, 12 dizüstü bilgisayar, 19 harici disk, 46 adet USB bellek ele geçirildi.

5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
3. SayfaBeşiktaşİstanbulGözaltıSarıyerÜsküdarGüncelSuçSon Dakika

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