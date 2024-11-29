KSO Sürdürülebilirlik Ödülleri Töreni

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Kocaeli Sanayi Odası (KSO) "Sürdürülebilir Performans 2024 Yılı Ödülleri", törenle sahiplerine verildi.

KSO tarafından firmaları teşvik etmek ve sanayide sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ödül töreni, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katılımıyla odanın yeni hizmet binasında gerçekleştirildi.

Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'nin sanayicisiyle Türkiye sanayisinin itici gücü haline geldiğini söyledi.

TOBB Sanayi Veri Tabanı'nda 4 bin üründe en çok üretim kapasitesine sahip iller içinde Kocaeli'nin 788 üründe ilk 3 arasında yer aldığını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Kocaeli, OSB'ler, teknoparklar, serbest bölgeler, üniversiteler, limanıyla komple bir üretim ve ihracat merkezi konumundadır. Kocaeli kazanınca Türkiye de kazanmaktadır. 69 ilin vergi gelirlerinin toplamından daha fazla vergiyi Kocaeli'miz ödüyor. Kocaeli 69 ilimize eşit. Türkiye sanayi üretiminin yüzde 13'ünü Kocaeli'miz yapıyor. Kocaeli, Türkiye toplam ihracatının yüzde 10'unu karşılıyor, otomotiv ihracatında da Türkiye'nin lideri." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, KSO'nun yaptığı çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, sanayicinin kendilerine aktardığı dert ve sıkıntıları ilgililere aktardıklarını sözlerine ekledi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da kentin Türkiye'nin lokomotif illerinden biri olduğunu, dünya ekonomisine Kocaeli olarak büyük katkıda bulunduklarını kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise iş dünyasında rekabet edebilme yeteneğinin önemli olduğunu anlattı.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da sanayicilerin, sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve yeşil dönüşüm alanındaki çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından, KSO'nun yeni hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra törende, dereceye giren 7 firmanın temsilcilerine "KOBİ Ölçekli İşletme", "Büyük Ölçekli İşletme" ve "Mükemmeliyet" ödülleri verildi.

Bu yılki büyük ödül, "KOBİ Ölçekli İşletme" alanında Optimum Süreç Tasarımı ve Uygulamaları AŞ'nin, "Büyük Ölçekli İşletme" alanında KORDSA Teknik Tekstil AŞ'nin, "Mükemmeliyet" ödülü de Systemair HSK Havalandırma Endüstri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin oldu.