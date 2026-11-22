KTSO seçiminde Özsan'ın beyaz listesi 11 meslek komitesinde üstünlük sağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KTSO meslek komitesi seçiminde İsmail Hakkı Özsan'ın beyaz listesi 11 komitede, Erdinç Nişikli'nin yeşil listesi 5 komitede çoğunluk sağladı. Yönetim kurulu başkanı seçimi ileride yapılacakken Özsan, oy veren vermeyen herkese teşekkür etti.
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) meslek komitesi seçimleri yapıldı.
KTSO Konferans Salonu'nda düzenlenen seçimde İsmail Hakkı Özsan beyaz listeyle, Erdinç Nişikli yeşil listeyle yarıştı.
Seçimde beyaz liste 11, yeşil liste ise 5 meslek komitesinde çoğunluğu elde etti.
Yönetim kurulu başkanının belirleneceği seçim daha sonra yapılacak.
Özsan, çok mutlu olduğunu belirterek, "Oy veren vermeyen herkese çok teşekkür ederim." dedi.
Kaynak: AA
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