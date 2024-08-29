Küçük İşletmeler Enflasyon Düzeltmesi Kapsamı Dışında Bırakılacak - Son Dakika
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Küçük İşletmeler Enflasyon Düzeltmesi Kapsamı Dışında Bırakılacak

Küçük İşletmeler Enflasyon Düzeltmesi Kapsamı Dışında Bırakılacak

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 2023 itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında kalan işletmelerin enflasyon düzeltmesi kapsamı dışında bırakılmasının, küçük işletmeler adına memnuniyet verici olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yeni kararlarla küçük işletmelere kolaylık sağlanacağını açıkladı.

29.08.2024 14:48
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 2023 itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında kalan işletmelerin enflasyon düzeltmesi kapsamı dışında bırakılmasının, "ekonominin lokomotifi" durumundaki küçük işletmeler adına memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş dünyasının talepleri üzerine uygulamaya başladıkları "enflasyon muhasebesi"nde küçük işletmelere kolaylık sağlamak amacıyla yeni kararları devreye alacaklarını belirterek, yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefini, geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkardıklarını bildirdi.

MÜSİAD Başkanı Asmalı, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2023 yılı itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altında kalan işletmelerimizin enflasyon düzeltmesi kapsamının dışında bırakılması, ekonomimizin lokomotifi durumunda olan küçük işletmelerimiz adına oldukça memnuniyet verici bir gelişme olmuştur." dedi.

Asmalı, bunun için başta Bakan Şimşek olmak üzere bütün ekonomi yönetimine teşekkürlerini sunduklarını söyledi.

Bununla birlikte enflasyon düzenlemesinin, ekonomik büyüme ve istikrar üzerinde olumsuz etkilere yol açma noktasında yüksek risk taşıdığının göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Asmalı, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede MÜSİAD olarak yeniden, ekonomi yönetimini bu konuda daha dengeli bir yaklaşım benimsemeye ve ekonomik büyümeyi destekleyecek adımlar atmaya davet ediyoruz. Baştan itibaren ifade ettiğimiz gibi, enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farklar verginin konusu olmamalıdır. Zira bu düzeltme işlemi, finansal tabloların gerçek durumu yansıtması adına yapılmaktadır. Buna ilaveten, enflasyon düzeltmesi uygulamasının geçici vergi dönemlerinde değil, yılda bir kez uygulanacak şekilde düzenlenmesi daha uygun olacaktır. Bu vesileyle, enflasyon düzeltmesi farklarının vergilendirilmesinin yatırımcıların güvenini sarsma riski taşıdığının altını çiziyor, bu farkların vergi kapsamı dışında tutulması gerektiğini yeniden ifade ediyoruz."

Kaynak: AA

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçük İşletmeler Enflasyon Düzeltmesi Kapsamı Dışında Bırakılacak - Son Dakika

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