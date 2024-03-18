Ak Parti Küçükçekmece Belediye başkan adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' programı sırasında düzenlenen silahlı saldırının ardından biri kadın 4'ü 18 yaşından küçük toplam 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. İlk olarak Cumhuriyet Savcısına ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilen 18 yaşından küçük olan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. Suça itilen bir çocuk ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra ise savcılık ifadeleri tamamlanan 5 kişi serbest bırakılırken, 13 kişi tutuklanma talebiyle, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de silahlı saldırıya ilişkin 13 kişi tutuklandı - Son Dakika
Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı ve olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis, biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı ve olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya başladı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, TIR ile fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Birol Aydın, Gazze'ye destek için düzenlenen programa katıldı. Karamollaoğlu, zulmün sona ereceğini ve hesabının sorulacağını belirtti.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya başladı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trabzonspor'u 3-2 yenerek olaylı maçın ardından Trabzon'dan ayrıldı. Sarı-lacivertli takımın otobüsü, güvenlik önlemleriyle Trabzon Havalimanı'na götürüldü. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri, devletin desteğini ve güvenlik önlemlerini vurgulayarak sakin olunması gerektiğini belirtti. Takım, Trabzon Valisi ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.
Mazhar Alanson ile Fuat Güner, 52 yıl beraber müzik yaptığı grup arkadaşları Özkan Uğur'u toprağa verdikten 7 ay sonra ilk konserlerini Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi. Konserlerine 'Güllerin İçinden' şarkısıyla başlayan grup, şarkının son bölümünde led ekrana yansıtılan Özkan Uğur'un bass gitarıyla yaptığı solo performansına yer verdi. Bu anlarda 'Özkan hep bizimle' mesajını veren iki dev sanatçı gözyaşlarına hakim olamadı. Atlantis Yapım'ın organize ettiği yaklaşık 3 saat süren konseri Gülben Ergen, Umut Evirgen ve Alina Boz çifti de izlemeye gelenler arasındaydı.
Ünlü şarkıcı Cenk Eren, yüz germe ameliyatından sonra sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerine 'Nerelerdesin diye sorup duruyordunuz' mesajını iletti.
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