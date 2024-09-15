Küçükçekmece'de Cinayet: 7 Gözaltı

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Küçükçekmece'de, yabancı uyruklu kadının bıçakla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Karanfil Sokak'taki bir binanın bodrum katında yaşanan aile içi şiddet olayında anne V.E'nin ölmesi ve baba C.E'nin kesici aletle yaralanması üzerine başlattığı soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili beyanlarındaki çelişkiler nedeniyle evde bulunan suça sürüklenmiş çocuklar M.İ, A.İ, B.İ. ve şüpheliler M.E, Ş.E, A.E. ve M.E. polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bugün iddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürmüş, o sırada evde bulunan oğlu da bıçakla saldırdığı babasını ağır yaralamıştı.