Küçükçekmece'de Kızgın Kavga: Eşini Öldüren Koca, Oğul Tarafından Yaralandı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Kızgın Kavga: Eşini Öldüren Koca, Oğul Tarafından Yaralandı

Küçükçekmece\'de Kızgın Kavga: Eşini Öldüren Koca, Oğul Tarafından Yaralandı

Yabancı uyruklu kadın evi terk etmek isteyince kocası tarafından bıçakla öldürüldü. Oğlu, babasına saldırdı.

15.09.2024 23:39
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KÜÇÜKÇEKMECE'de yabancı uyruklu kadın evi terk etmek isteyince kocasıyla tartışmaya başladı. Kontrolden çıkan koca, karısını bıçakla öldürdü. Olayı gören oğlu babasına bıçakla saldırarak ağır yaraladı. Yaralı koca, ambulansla hastaneye kaldırılırken hayatını kaybeden annenin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 14.30 Mehmet Akif Mahallesi Karanfil Sokak'ta 4 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu V.E isimli kadın, kayınvalidesi ve kayınpederiyle aynı evde yaşamak istemediği için bir süredir kocası C.E. ile tartışma yaşıyordu. Bugün aynı sebeple çıkan tartışmada kadın evi terk etmek istedi. Bunun üzerine çıkan bıçaklı kavgada C.E., karısını bıçaklayarak öldürdü. Annesini kanlar içerisinde gören oğlu ise babasına bıçakla saldırarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Ağır yaralı baba, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken babasını bıçaklayan oğul ise polis ekiplerince gözaltına alındı. V.E.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan karısını öldüren C.E.'nin yaklaşık 3 ay önce ülkeden deport edildiği ve yaklaşık 1 ay önce kaçak yollarla ülkeye girdiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.

7 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda çelişkili ifadeler veren ve olay saatinde evde olduğu tespit edilen M.İ., A.İ, B.İ ile aile üyeleri M.E., Ş.E, A.E., ve M.E. hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Kızgın Kavga: Eşini Öldüren Koca, Oğul Tarafından Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Kızgın Kavga: Eşini Öldüren Koca, Oğul Tarafından Yaralandı - Son Dakika
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