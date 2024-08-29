Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 38 Yaralı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 38 Yaralı

Küçükçekmece\'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 38 Yaralı

Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 38 kişi yaralandı. Kazanın ardından trafik yoğunluğu oluşurken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

29.08.2024 11:39
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KÜÇÜKÇEKMECE"de metrobüs kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 2'si ağır 38 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Metrobüs kazası havadan da görüntülendi. Kaza sonrası her iki istikamette de trafik yoğunluğu oluştu. Kaza nedeniyle metrobüs yolu kapanırken, yolcular otobüs ve Marmaray'a yönlendirildi. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekiplerden adlığı bilgilerle açıklamalarda bulunan Çebi, 22 yaşındaki Ferhat Uçar'ın öldüğünü açıkladı.

Kemal Çebi, "Maalesef hastaneye götürülen yaralılardan bir tanesinin kaldırıldığı hastanede vefat ettiğini öğrendik. Allah rahmet eylesin. Ailesine, ülkemize baş sağlığı diliyorum. Şu an ki bilgilere göre 9 yaralı 1 vefat haberimiz var. 10 yaralı olarak biliyorduk ama hastaneden aldığımız bilgiye göre 1 kişi hayatını kaybetti, 9 yaralımız var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 38 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de Metrobüs Kazası: 1 Ölü, 38 Yaralı - Son Dakika
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