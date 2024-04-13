Küçükçekmece'de kaldırımda yürüyenlere çarpan motosikletin sürücüsüyle birlikte 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi İstanbul Caddesi'nde yönetimindeki 34 HFK 679 plakalı motosikletle tek teker üzerinde ilerlediği öne sürülen Doğukan K, kontrolünü yitirip kaldırıma çıktı, yayalara çarptı.
Kazada, yola savrulan motosiklet sürücüsü Doğukan K ile kaldırımdaki yayalar Fikriye T. ve kızı Büşra T. ile Muhammet Y. yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Küçükçekmece'de Motosiklet Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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