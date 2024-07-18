Küçükçekmece'de silahlı kavga: 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Küçükçekmece'de silahlı kavga: 21 şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'de akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 17 kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavgada kullanılan silahlar ele geçirilirken, yaralanan kişilerin tedavileri devam ediyor.

18.07.2024 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Küçükçekmece'de akraba 2 grup arasında çıkan 17 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 16 Temmuz'da Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi'ndeki kıraathane önünde karşılaşan akraba iki grup arasında kız meselesinden çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü ve 17 kişinin yaralandığı olaya ilişkin çalışma yaptı.

İki grubun daha önce husumetli olduğunu, o gün görüşmek için bir araya geldiğini belirleyen polis ekipleri, güvenlik kameralarını da inceleyerek olaya karıştığı tespit edilen 21 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayda kullanılan 3 tabanca da ele geçirilirken, 3 kişinin silahla 17 kişinin ise kesici, delici, sopa gibi cisimlerle yaralandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ünün hastanede tedavileri sürerken, 18'i adliyeye sevk edildi.

Bu arada kavga anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Küçükçekmece, Kavga, Olay, Güvenlik, İstanbul, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de silahlı kavga: 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
11:07 AKOM’dan Afrika sıcakları uyarısı AKOM'dan Afrika sıcakları uyarısı
10:25 Konser krizi büyüyor Lal Denizli’den kendisini eleştiren Mustafa Varank’a sert yanıt Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt
09:25 AK Parti’den vekillerle ilgili performans raporu 100’e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
12:01 Tokalaşmadılar bile Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Ali Koç’a attığı bakışı konuşuyor Tokalaşmadılar bile! Herkes İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Ali Koç'a attığı bakışı konuşuyor
11:52 Güldüren anlar Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu’nu denize attı Güldüren anlar! Gizem Özdilli, röportaj yaptığı Gökay Kalaycıoğlu'nu denize attı
11:44 Kadıgil’den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü
11:25 Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü Görme engelli hamile kadın, kapağı açık bırakılan rögara düştü
11:17 Bülent Ersoy’un ’’Erkekler uygunsuz davranışları var’’ dediği makyör Tolgahan Karataş’tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım Bülent Ersoy'un ''Erkekler uygunsuz davranışları var'' dediği makyör Tolgahan Karataş'tan cevap: Suç duyurusunda bulunacağım
11:10 Türk futbolu yeni başkanını seçiyor Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu Türk futbolu yeni başkanını seçiyor! Mehmet Büyükekşi mi İbrahim Hacıosmanoğlu mu?
10:48 Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı
10:46 Kamyon ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı: 2 kardeş öldü, anne ağır yaralı Kamyon ışıkta bekleyen otomobillerin arasına daldı: 2 kardeş öldü, anne ağır yaralı
10:45 Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 13:24:53. #1.13#
SON DAKİKA: Küçükçekmece'de silahlı kavga: 21 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement