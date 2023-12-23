 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kula'da ambulans ile kamyon çarpıştı: 4 sağlık personeli yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kula'da ambulans ile kamyon çarpıştı: 4 sağlık personeli yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, ambulans ile plastik boru yüklü kamyon çarpıştı. Kazada 4 sağlık personeli yaralandı. Kalp krizi teşhisiyle sevk edilen bir hasta ise kurtarılamadı.

Kula\'da ambulans ile kamyon çarpıştı: 4 sağlık personeli yaralandı
23.12.2023 - 02:37,  Güncelleme: 02:39
Abone Ol

MANİSA'nın Kula ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ambulans ile plastik boru yüklü kamyonun çarpıştığı kazada 4 sağlık personeli yaralandı. Kalp krizi teşhisiyle Kula'dan Salihli'ye sevk edildiği sırada kazaya karışan ambulansta bulunan ve başka bir ambulansla Salihli'deki özel bir hastaneye kaldırılan Musa Özcan (83), kurtarılamadı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Kalp krizi tanısı ile Kula Devlet Hastanesi'nden Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Musa Özcan isimli hastanın bulunduğu, Bekir Şahin (26) yönetimindeki 45 AEL 261 plakalı ambulans, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda İbrahim Demir yönetimindeki 43 LS 187 plakalı plastik boru yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, ambulans sürücüsü Bekir Şahin, ambulanstaki acil doktoru Burak Kaan Kaşıkçı (26) ve acil tıp teknisyenleri Ayşenur Bayram (26) ile Meral Tetik (26), yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki hasta Musa Özcan, kaza yerine gelen başka bir ambulansla acil doktoru Burak Kaan Kaşıkçı eşliğinde Salihli'deki özel bir hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri ise ambulansta sıkışan acil tıp teknisyeni Ayşenur Bayram'ı bulunduğu yerden kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

KURTARILAMADI

Öte yandan, kazanın ardından başka bir ambulansla Salihli'deki özel hastaneye sevk edilen Musa Özcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan sağlık personelinin durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Musa Özcan, İtfaiye, Soruşturma, Kaza, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kula'da ambulans ile kamyon çarpıştı: 4 sağlık personeli yaralandı - Son Dakika


00:47
Fransız askerleri Nijer'den çekildi Fransız askerleri Nijer'den çekildi
00:04
AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog
23:12
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52
Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları
22:05
Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu
21:03
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi

Son Dakika
00:47 Fransız askerleri Nijer'den çekildi
00:04 AK Partili Kadın Kolları Başkanı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ilginç diyalog
23:12 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulundu
22:52 Siyasilerden şehitler için art arda taziye mesajları
22:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütünün saldırısı sonucu 6 askerimiz şehit oldu
21:03 TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hastaneye kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'de Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehrin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 03:11:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kula'da ambulans ile kamyon çarpıştı: 4 sağlık personeli yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement