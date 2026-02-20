Başkentte "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Mehmet Kemiksiz ve Enderun Hafızlar Topluluğu sahne aldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Mehmet Kemiksiz ve Enderun Hafızlar Topluluğu ramazanın maneviyatını yansıtan repertuvarı sundu.
"Salavat" ve "Sevdim Seni Mabuduma" gibi ilahilerin seslendirildiği konser, dinleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi."
Son Dakika › Güncel › Külliye'de Ramazan Konseri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?