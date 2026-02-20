Külliye'de Ramazan Konseri

Başkentte "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Mehmet Kemiksiz ve Enderun Hafızlar Topluluğu sahne aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Mehmet Kemiksiz ve Enderun Hafızlar Topluluğu ramazanın maneviyatını yansıtan repertuvarı sundu.

"Salavat" ve "Sevdim Seni Mabuduma" gibi ilahilerin seslendirildiği konser, dinleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi."