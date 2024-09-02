Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ahu Tuğba için taziye mesajı yayınladı

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'nin Miami kentindeki evinde 69 yaşında yaşamını yitiren sinema oyuncusu Ahu Tuğba için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Yeşilçam'ın kıymetli sanatçılarından Ahu Tuğba'nın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.