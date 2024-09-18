Kumluca'da Çiftçiler HES'lerden Şikayetçi - Son Dakika
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Kumluca'da Çiftçiler HES'lerden Şikayetçi

Kumluca\'da Çiftçiler HES\'lerden Şikayetçi

Kumluca'daki çiftçiler, Alakır Çayı üzerindeki HES'ler nedeniyle yaz aylarında susuzluk çekiyor.

18.09.2024 16:39
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ANTALYA'nın Kumluca ilçesi Karacaören Mahallesi'nde çiftçiler Alakır Çayı üzerindeki HES'ler nedeniyle belli dönemlerde susuzluk çektiklerini belirterek, sorunlarının çözülmesini istedi.

Kumluca'ya bağlı Karacaören Mahallesi Karabük mevkiinde meyvecilik ve örtü altı sebze üreticiliği yapan çiftçiler, Alakır Çayı üzerinde kurulu HES'ler nedeniyle temmuz ve ağustos aylarında susuzluk çektiklerini belirterek, 11 ay HES'lere 1 ay da mahalleye su verilmesini istedi. HES'ler kurulurken suyun yüzde 40'ını çay yatağına bırakma sözünün verildiğini hatırlatan üreticiler, bu sözün hiç olmazsa temmuz ve ağustos aylarında tutulmasını istedi.

'11 HES'LERE 1 AY BİZE VERSİNLER'

Çiftçileri ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Bölgemiz nar, zeytin portakal ve diğer tarım ürünlerinin tamamını üretiyor. Ancak bu yıl yağışsız bir ortam geçtiği için Alakır Çayı'nın suyu da HES'lerden geçtiği için su az geliyor. Burada mağduriyetimiz var. Elektrik santralleri 15- 20 gün, bir ay üretimi kısıtlar da suyu çaya bırakırsa ürünlerimiz zarar görmez. Hava da serinledi. Yağışlar gelince, suyumuz çoğalınca hiçbir sorunumuz kalmaz. Ondan sonra 11 ay çalıştırsınlar. Biz enerjiye karşı değiliz. Narımızın, zeytinimizin, örtü altı sebze üretimimizin suya ihtiyacı var. Bunların tedariki yapılır da bu bölgenin su sorunu giderilirse başka hiçbir sorunumuz yok. Bu da çok bir zaman değil 20 gün, 1 aydır en fazla. 11 ay istedikleri gibi kullanabilirler. Enerjiye de ihtiyacımız var tabii ki. Böyle bir talebimiz var yetkililerimizden" dedi.

'YÜZDE 40'INI DERE YATAĞINA BIRAKACAKLARDI'

Üretici Mustafa Öztürk, "Santraller günlük 6 saat suyu kullanıyor. 2,5- 3 saat çay yatağına bırakıyor. Santraller kurulurken suyun yüzde 40'ını dere yatağına bırakacaklardı. Yüzde 40 su vereceklerdi, onu da vermediler. Köylüyü de mağdur ettiler. Alakır Çayı üzerinde 3 santral var. Bu santralleri döndürmek için Alakır Çayı'nı kuruttular" diye konuştu.

'BU SU KİME YETECEK'

Üretici Mesut İncediş, "Yetsin de bir tane çiftçiye yetsin. Bu kadar su ile ne yapılabilir. Karacaören köyünde yüzlerce dönüm arazi var. Sebzesi, meyvesi, hayvancılık yani hepsi bu Alakır Çayı'ndan besleniyor. Vatandaş sebzesini, meyvesini, hayvanını bu çaydan suluyor. Yüzlerce dönüm araziye yeter mi bu su? Yetkililerden çözüm bekliyoruz" dedi.

'DEVLETİMİZDEN YARDIM BEKLİYORUZ'

Üretici Abdullah Türkoğlu da şöyle dedi:

"Bu suyun yukarısında 3 elektrik santrali var. Gelen suyu santrallere veriyorlar. Biz aşağıda mahallede susuz kalıyoruz. Çaresiz kalıyoruz. Köyümüzde zeytin, nar, portakal, her çeşit meyveyi yetiştiriyoruz. Örtü altı sebze üretimi de yapıyoruz. Alakır Çayı kuruduğunda kuyularımızdaki sular dahi kayboluyor. Hiç olmazsa temmuz, ağustos aylarında 2- 2,5 ay bize imkan tanısalar memnun oluruz. Devletimizden böyle bir yardım bekliyoruz. Elektriğe de karşı değiliz. Devletimize kuruşu kuruşuna vergimizi de veriyoruz. Yüzlerce dönüm sebze, meyvemiz var arazilerimizde. Devletimiz sadece santralleri değil bizi de gözetsin. Bizimle de ilgilensin istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kumluca'da Çiftçiler HES'lerden Şikayetçi - Son Dakika

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