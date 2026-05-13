Kumluca'da Gençlik Haftası Güreş Müsabakaları

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlanan Gençlik Haftası kapsamında güreş müsabakaları yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalara ortaokul ve liselerden yaklaşık 98 sporcu katıldı.

Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, bayram kapsamında hafta boyunca çeşitli etkinliklerin yapılacağını belirterek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerimiz kapsamında güreş müsabakaları yapıldı. Kıran kırana mücadeleler gerçekleşti. Bölgemizde özellikle ata sporu yağlı güreşe büyük bir ilgi var. Buna bağlı olarak da gençlerimizin güreşe ilgisi var. Emeği geçen sporcularımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.