Kurban Bayramı\'nda Marmaris ve Datça\'ya 40 Bin Araç Girdi

27.05.2026 10:07
MUĞLA'nın Marmaris ve Datça ilçelerine, kara yolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'ndan, Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 40 bin araç geçiş yaptı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini Marmaris ve Datça'da geçirmek isteyenler, araçlarıyla ilçelere yoğun giriş yaptı. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çetibeli Jandarma Karakol ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdükleri denetimlerde sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak şeker ikramında bulundu. Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri de sürücülere güvenli sürüş, hız kuralları ve emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılarda bulunarak kazasız ve hayırlı yolculuk dileklerini iletti. Marmaris'e tatile gelen sürücüler, yollarda yapılan güvenlik kontrollerinden memnuniyet duyduklarını belirterek, uygulamaların tatil güvenliği açısından önemli olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, görevi başındaki kolluk kuvvetlerinin de bayramını kutladı.

Öte yandan, Marmaris ve Datça'ya giriş yapan araçlar arasında ağırlıklı olarak Eskişehir, İstanbul, Ankara, Hatay, Mersin, Denizli ve Aydın plakalı araçlar dikkat çekti. Çevre ilçelerden de çok sayıda kişinin tatil için bölgeye geldiği görüldü. İlerleyen günlerde tatilcilerin sayısının daha da artma ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

