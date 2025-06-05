Kars, Şanlıurfa, Artvin, Erzurum ve Bayburt'ta Kurban Bayramı öncesi hayvan dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez İlçe Kümbetli Jandarma Karakol Komutanlığına müracaat eden 5 besici, hayvanlarını Ardahan'dan E.Y. ve M.M'ye sattığını ancak daha sonra bu kişilere ulaşamadığını, dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi oldu.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan çalışma neticesinde E.Y. ve M.M'nin, Kars'tan 3 milyon 872 bin, Şanlıurfa'dan 700 bin, Artvin'de 531 bin, Erzurum'dan 165 bin, Bayburt'tan 110 bin olmak üzere 5 milyon 378 bin liralık hayvan hırsızlığını dolandırıcılık yöntemiyle yaptıkları tespit edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 2 şüpheli Ardahan'da tespit edildi.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda E.Y. ve M.M. Ardahan'da yakalandı.

Şüpheliler işlemleri için Kars'a getirildi.