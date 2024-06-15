Kurban Bayramı Tatilinde AŞTİ'de Yoğunluk - Son Dakika
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Kurban Bayramı Tatilinde AŞTİ'de Yoğunluk

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu. Bayram yoğunluğu nedeniyle AŞTİ'deki firmalar talebi karşılamak için ek seferlerle hizmet vermeye başladı. Terminalde yoğunluğa karşı vatandaşların rahat ve huzurlu yolculuk yapabilmeleri için güvenlik önlemleri artırıldı, çeşitli tedbirler alındı.

15.06.2024 13:15
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Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu.

Bayram yoğunluğu nedeniyle AŞTİ'deki firmalar talebi karşılamak için ek seferlerle hizmet vermeye başladı.

Terminalde yoğunluğa karşı vatandaşların rahat ve huzurlu yolculuk yapabilmeleri için güvenlik önlemleri artırıldı, çeşitli tedbirler alındı.

Ankara'dan Aydın'a seyahat eden Döndü Pancarcı, tedavi görmek amacıyla her ay geldiği Ankara'dan bayram için memleketi Aydın'a döneceğini belirtti.

AŞTİ'de ilk defa yoğunluk gördüğünü anlatan Pancarcı, "Hiç bu kadar kalabalık olmuyordu. Yani şu anda kalabalıktan otobüsler dahi giremiyor. Yolculuğum ortalama 9 saat ürüyor. Ağustos gibi geri geleceğim, sürekli yolculuk ediyorum. İnternet üzerinden bilet aldım. Bayram sonuna kadar bütün biletler doluydu. Bu otobüslerin hepsi ek seferli ve onlar da dolu." dedi.

"Yolcuların bilgilendirilmesini istiyorum"

Doğuştan görme engelli 37 yaşındaki Müslüm Kaya da bayram tatilinin bir bölümünü Aksaray'da akraba ziyareti ile diğer bölümünü ise memleketi Şanlıurfa'da geçireceğini aktardı.

Ankara'dan Aksaray'a gitmek için arife günü saat 10.00 olarak aldığı bilet saatinin değiştiğini AŞTİ'ye geldiğinde öğrendiğini kaydeden Kaya,"Biletimi 20 Nisan'da aldım. Sabah buraya geldim. 'Biletiniz geçerli ama bekleyeceksiniz, arabanız saat 13.00'te gelecek' dediler. Böyle durumlarda yolcuların bilgilendirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Bayramdan sonra dönüş bileti alamadık"

Bayram tatilini eşi ve çocuğuyla memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde geçirecek Ruşen Bolat ise normal bilet bulamadığı için ek seferler için bir hafta önceden sıraya girdiğine dikkati çekti.

Biletini arife günü alabildiğini belirten Bolat, "Buraya bilet için gelip gittim ama bulamadım. İnternetten her gün baktım yine bulamadık. Aslında şu anda da yoktu. Ek sefer çıkartılmış ondan dolayı alabildik. Bayramdan sonra dönüş bileti alamadık. Şimdi onu düşünüyorum 'bulabilir miyiz' diye. Bir de onun telaşı var. Herkese mutlu bayramlar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kurban Bayramı Tatilinde AŞTİ'de Yoğunluk - Son Dakika

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