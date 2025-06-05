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Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri

Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri
05.06.2025 21:26
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Düzce'de 30 Mayıs'tan bu yana 675 bin araç Ankara, 240 bin araç ise İstanbul yönüne geçti.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kurban Bayramı tedbirlerinin başladığı 30 Mayıs'tan bu yana Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolundan Ankara istikametine 675 bin, İstanbul yönüne ise 240 bin araç geçişi olduğunu bildirdi.

Vali Aslan, D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinin başlangıç noktası Kaynaşlı ilçesindeki uygulama noktasını ziyaret etti.

Görev başındaki polis ve jandarma ekipleriyle bayramlaşan Aslan, kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişini kullanan sürücü ve yolcuların da bayramını tebrik etti.

Aslan, emniyet kemeri takılması ve hız kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulundu.

"1839 emniyet ve jandarma personeli görev yapıyor"

Aslan, gazetecilere, asayiş ve güvenlik konusunda planlamaların yapıldığını belirterek, "Kurban Bayramı trafik ve asayiş tedbirleri çerçevesinde 431 trafik ve 1408 asayiş personelimiz olmak üzere 1839 emniyet ve jandarma personelimizi bayram boyunca görevlendirmiş bulunuyoruz." dedi.

Tedbirlerin başladığı 30 Mayıs'tan bugüne trafik verilerini paylaşan Aslan, "Hem Anadolu Otoyolu hem de D-100 kara yolundan Ankara istikametine 675 bin geçişi olmuştur. İstanbul istikametine ise 240 bin araç geçişi oldu. Bu geçişler sırasında maalesef 25 yaralamalı 20 hasarlı trafik kazası meydana gelmiş olup 29 vatandaşımız yaralanmıştır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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