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Kurban Ücretleri Eleştirildi

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Ömer Fethi Gürer, Diyanet'in açıkladığı kurban fiyatlarını eleştirerek ekonomik durumun zorlayıcı olduğunu vurguladı.

23.04.2025 13:44
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(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıkladığı kurban vekalet ücretine ilişkin "Emekli vatandaşlarımız ve asgari ücretle geçinen yurttaşlarımız için kurban kesmek bir hayal oldu. Diyanet'in açıkladığı bu fiyatlar gerçeklikten çok uzak olduğu için bir kıymeti yok" dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 yılı için açıklanan kurban vekalet ücretlerini eleştirdi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yurt içi vekaletle kurban kesim bedelini 13 bin 500 TL, yurt dışını ise 5 bin TL olarak açıklamıştı.

"Mevcut ekonomik koşullarda emekli ve asgari ücretli vatandaşların kurban kesmesi imkansız"

Gürer, Diyanet'in açıkladığı fiyatların gerçeklikle bağdaşmadığını belirterek, "13 bin 500 liraya bir kurbanlık varsa, Diyanet İşleri Başkanı bunun yerini açıklasın, vatandaşlarımız oradan alsın. Niğde'de görüştüğüm besiciler, kurbanlık fiyatlarının 25 bin TL'nin altında olmayacağını söylüyor. Bu durumda, Diyanet'in açıkladığı fiyatlar hangi gerçeklere dayanıyor" dedi. Gürer, mevcut ekonomik koşullarda özellikle emekli ve asgari ücretli vatandaşların kurban kesmesinin imkansız hale geldiğini ifade ederken, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL, asgari ücretin ise 26 bin 005 TL olduğu bir dönemde, kurban fiyatlarının ulaşılamaz seviyelere çıktığını belirtti. Gürer, şunları kaydetti:

"Emekli vatandaşlarımız ve asgari ücretle geçinen yurttaşlarımız için kurban kesmek bir hayal oldu. Diyanet, açıkladığı bu fiyatlar gerçeklikten çok uzak olduğu için bir kıymeti yok. Eğer bu fiyata kurban bulunabiliyorsa, Diyanet bunun yerini açıklasın ki vatandaşlarımız da bir nebze olsun rahatlasın, gidip oradan kurban alarak dini vecibelerini gerçekleştirme mutluluğuna erişsinler."

Bayram ikramiyelerindeki artışın enflasyon karşısında eridiğini vurgulayan Gürer, 2018 yılında bin TL olarak verilen bayram ikramiyesiyle bir kurban alınabilirken, bugün 4 bin TL'ye çıkarılan ikramiyenin aynı alım gücünü sağlamaktan uzak olduğunu söyledi. Gürer, ekonomik koşullara ilişkin şu örnekleri verdi:

"2018'de 4,62 TL olan dolar kuruyla bayram ikramiyesiyle 214 dolar alınabiliyordu. Bugün dolar 38,2 TL, ikramiyeyle alınabilen miktar 104 dolara düştü. 2018'de bayram ikramiyesiyle 5 gram altın alınabilirken, bugün gram altın 4 bin 217 TL'yi geçtiği için 1 gram bile alınamıyor. 2018'de mazot 5,7 TL, benzin 6,2 TL idi. Bayram ikramiyesiyle 175 litre mazot veya 161 litre benzin alınabiliyordu. Bugün bu miktar sırasıyla 87 ve 88 litreye düştü."

"Vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor"

Gürer, AKP iktidarının ekonomik politikalarını da eleştirerek, emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin vatandaşların temel ihtiyaçlarını bile karşılamaktan uzak olduğunu söyledi. Gürer, "2018'de bayram ikramiyeleriyle kurban alınabiliyordu. 2020 yılında alınabiliyordu. 2020 yılı kurban vekalet ücretine bugün kurban kesimi yapılabiliyor. Bayram ikramiyesi ise bit but dahi alınamıyor.

Diyanet işleri Başkanlığı kurban vekalet kesim ücreti de TÜİK gibi kılı kırk yararak emekli maaşı altında tutulmaya çalışılmış. Bu fiyata nerede kurban var? Bunun da açıklanması gerekir. Kurban vekalet kesim ücreti düşük açıklanması vatandaşı bu yöne yöneltir. Bu durumda mahallede fakir fukara kurbandan kurbana et bekleyenler kurbanda da etten mahrum kalır. Bugün ise ne emekli maaşı ne ikramiye bu hayali gerçekleştirecek seviyede. Vatandaşlarımız temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor" dedi.

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Kaynak: ANKA

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