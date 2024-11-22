Küre Kaymakamı Zübeyde Aslan ile ilçede faaliyet gösteren maden firmasının işletme müdürü Yaşar Kara, Küre Yatılı Bölge Ortaokulunu (YİBO) ziyaret etti.
Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Aslan ve Kara, ziyaret sonrası öğrencilere kırtasiye ürünleri ve çanta hediye etti.
Ziyaret, öğretmen ve öğrencilerle fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Küre Kaymakamı'ndan YİBO'ya Ziyaret - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?