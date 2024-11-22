Küre Kaymakamı'ndan YİBO'ya Ziyaret

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Küre Kaymakamı Zübeyde Aslan ile ilçede faaliyet gösteren maden firmasının işletme müdürü Yaşar Kara, Küre Yatılı Bölge Ortaokulunu (YİBO) ziyaret etti.

Öğretmen ve öğrencilerle sohbet eden Aslan ve Kara, ziyaret sonrası öğrencilere kırtasiye ürünleri ve çanta hediye etti.

Ziyaret, öğretmen ve öğrencilerle fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.