Küresel Gazze Yürüyüşü Başlıyor - Son Dakika
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Küresel Gazze Yürüyüşü Başlıyor

11.06.2025 19:41
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Uluslararası aktivistler, Gazze'deki Filistin halkı için Refah Sınır Kapısı'nda gösteri düzenleyecek.

Gazze'deki Filistin halkıyla dayanışma göstermek için Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafında barışçıl bir gösteri düzenlemeyi planlayan uluslararası aktivistler, "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne cuma günü başlayacak.

Küresel Gazze Yürüyüşü Uluslararası Koordinasyon Komitesi, yürüyüşü duyurmak üzere basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında, Melanie Johanna Schweizer moderatörlüğünde, eski ABD Dışişleri Bakanlığı diplomatı Hala Rharrit, avukat ve Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Jaume Asens, "Küresel Gazze Yürüyüşü" organizatörleri Hişam el-Gavi ve Güney Afrika Ulusal Meclisi Milletvekili Nkosi Zwelivelile Mandela konuştu.

Eski diplomat Rharrit, İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra 18 yıllık diplomatlık kariyerini bitirerek adaletsizlikleri açık açık vurgulamaya başladığını söyledi.

Kendisi için "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne katılacak olmanın bir onur olduğunu anlatan Rharrit, açlığa maruz bırakılan insanların aynı zamanda bombalandığını ifade etti.

Filistinlilerle güçlü bir dayanışma içinde olduklarını göstereceklerini aktaran Rharrit, 3 bin kişinin cuma günü Refah'a yürüyeceğini belirtti.

"Yaşananlar açık bir şekilde soykırımdır"

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Asens de, İsrail'i sert bir şekilde eleştirerek, yaşananların açık bir şekilde soykırım olduğunu kaydetti.

İsrail'in yardım girişini engellediğini ve hastaneleri bombaladığını ifade eden Asens, İsrail ve ABD'nin Filistinlilere sadece "ya ölmek ya da göç etmek" seçeneği sunduğuna işaret etti.

İsrail'e silah yardımı yapanların işlenen soykırımın suç ortağı olduğunu vurgulayan Asens, Madleen gemisinin başarısız olduğunu ama vazgeçmeyeceklerini belirterek, bu sefer de karadan yürüyeceklerini, bunun sembolik olarak kalsa bile ahlaki bir zafer olduğunu anlattı.

Nkosi Zwelivelile Mandela ise "Küresel Gazze Yürüyüşü"nün bir yardım çağrısı olduğunu söyledi.

Mandela, Apartheid rejimine sahip İsrail'e karşı tüm dünyanın insani duruşa destek vermesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Mandela ayrıca, ablukayı kırmak ve ateşkesin olmasını sağlamak için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"Biz ablukayı kırmak için buradayız"

"Küresel Gazze Yürüyüşü" organizatörlerden Gavi de kendisinin daha önce Gazze'de 3 kere görev yaptığını ve insanların çok zor şartlarda tedavi edilmeye çalışıldığını söyledi.

Abluka sebebiyle yaşanan yetersizliklerden dolayı insanların öldüğünü aktaran Gavi, bugün durumun tamamen çökme noktasına geldiğini ve hiçbir doktorun oraya gidemediğini belirtti.

"Küresel Gazze Yürüyüşü"nün hiçbir gizli noktasının olmadığını hatırlatan Gavi, tüm ayrıntıların hükümetlerle paylaşıldığını anlattı.

Gavi ayrıca, "Biz ablukayı kırmak, insani yardımın, tıbbi ekiplerin girmesine yardımcı olmak için buradayız. Uluslararası ve tarafsız bir denetim istiyoruz." dedi.

Yürüyüşün organizatörlerinden Gavi, konuşmasına şöyle devam etti:

"80 ülke, ya bireysel ya da yürüyüşü destekleyen kuruluşlar aracılığıyla temsil ediliyor. 320 kilometrelik bir mesafeyi otobüslerle katedeceğiz ve Ariş'e varacağız ve ardından 50 kilometre boyunca üç gün yürüyerek Refah'a ulaşacağız. Orada birkaç gün kamp yapacağız. Tüm bunlar, Gazze'deki durumu gündeme taşımak ve Filistinlilerin savunmak amacıyla barışçıl bir eylem çerçevesinde gerçekleşecek. Yaptığımız her şeyde tek odağımız Gazze."

Seksenden fazla ülkeden binlerce kişi katılıyor

"Küresel Gazze Yürüyüşü" Hareketi tarafından yayınlanan basın bildirisinde ise Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm sağlık kuruluşlarının korunması, gıda, su ve temel ilaçlar dahil olmak üzere insani yardıma erişim sağlanması ve iki milyondan fazla insanı sefalete mahkum eden yasa dışı Gazze ablukasının kaldırılması talebine yer verildi.

Seksenden fazla ülkeden binlerce kişi, adalet, insan onuru ve barış talep eden sivil, siyasetten bağımsız ve uluslararası bir girişim olan "Küresel Gazze Yürüyüşü"ne katılmak üzere Mısır'da bir araya geliyor.

Barış aktivistleri, insan hakları savunucuları ve uluslararası diplomatlardan oluşan tarihi dayanışma hareketi, Gazze'ye uygulanan insanlık dışı ve yasa dışı ablukanın sona erdirilmesini ve açlık çeken, baskı altındaki Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılmasını amaçlıyor.

Sivil toplum kuruluşları, diplomatlar ve insani yardım kuruluşlarıyla koordinasyon halinde binlerce aktivist, 15 Haziran'da Refah Sınır Kapısı'nda gösteri yapmayı planlıyor.

Aktivistler, 12 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmayı, 13 Haziran Cuma günü Gazze sınırındaki Ariş kentine gitmeyi ve buradan da 3 gün sürecek 50 kilometrelik bir yürüyüşle Refah Sınır Kapısı'na ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Orta Doğu, Filistin, Politika, Güncel, Dünya, Refah, Mısır, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küresel Gazze Yürüyüşü Başlıyor - Son Dakika

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