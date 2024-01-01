 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kurnaz tilki bu kez yakayı ele verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kurnaz tilki bu kez yakayı ele verdi

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir çiftçi kümesine dadadan tilkiyi yakalamayı başardı ve doğaya saldı. Doğada yiyecek bulmakta zorlanan tilki yerleşim yerlerine kadar indi. Tilkiye zarar vermeyen çiftçi, tilkiyi tekrardan doğal yaşamına bıraktı.

Kurnaz tilki bu kez yakayı ele verdi
01.01.2024 - 23:04,  Güncelleme: 23:15
Abone Ol

Kurnaz tilki bu kez yakayı ele verdi

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir çiftçi kümesine dadadan tilkiyi yakalamayı başardı

SİVAS -Sivas'ın Gürün ilçesinde bir çiftçi kümesine dadadan tilkiyi yakalamayı başardı ve doğaya saldı.

Doğada yiyecek bulmakta zorlanan tilki yerleşim yerlerine kadar indi. Sivas'ın Gürün ilçesi Gökçeyazı Köyü'nde Mutlu Demir'e ait olan kümese dadanan tilki, Demir tarafından suçüstü yakalandı. Demir, tilkinin kümese girdiğini fark edince hemen kümese koştu. Daha önce tilki tarafından tavukları telef edilen Demir bu kez tilkiyi tavuklarına zarar vermeden yakaladı. Tilkiye zarar vermeyen Demir, tilkiyi tekrardan doğal yaşamına bıraktı. Doğal yaşamına bırakılan tilki hızla araziye koşarak gözden kayboldu.

Mutlu Demir, tilkinin çok güzel bir görüntüsü olduğunu ifade ederek, "Arkadaşlar geçen sene kümesime bir tilki dadanmıştı. 25-30 tane tavuğumu yemişti. Bu sene bir tane daha dadandı. Yine yakaladım. Doğaya bırakacağım. Bu tilki pek fazla yiyemedi. Çok güzel görüntüsü var" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mutlu Demir, Sivas, Gürün, Çiftçilik, Hayvanlar, Tarım, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurnaz tilki bu kez yakayı ele verdi - Son Dakika


23:16
Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06
Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51
ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı

Son Dakika
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06 Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47 Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51 ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı
18:55 İsrail'de Maliye Bakanı Smotrich'ten ''Gazze'ye Yahudi yerleşim birimleri kurulsun'' çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 00:26:25. #1.13#
SON DAKİKA: Kurnaz tilki bu kez yakayı ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement