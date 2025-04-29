KURTARAN-2025 Tatbikatı Başladı - Son Dakika
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KURTARAN-2025 Tatbikatı Başladı

Muğla'da gerçekleşen KURTARAN-2025 tatbikatında denizaltı arama kurtarma çalışmaları yapılıyor.

29.04.2025 11:32
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Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katıldığı KURTARAN-2025 Tatbikatı'nın basın ve seçkin gözlemci günü safhası başladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nden hareket eden TCG Alemdar denizaltı personel arama kurtarma gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere Akdeniz'e açıldı.

Su Altı Harekat ve Kurtarma Komutanı Tuğamiral Eren Günay, gemideki brifingde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan KURTARAN-2025'in Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından icra edildiğini söyledi.

Günay, tatbikatta satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya milli kurtarma gemileri ile müdahalede bulunulacağını ifade etti.

Tatbikatın hedef kitlesinin denizaltı arama kurtarma harekatında görev alan yüzer, dalar, uçar unsurlar ve teşkil edilmiş karargahlar olduğunu aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Tatbikata 1 korvet, 1 denizaltı kurtarma gemisi, 1 kurtarma ve yedekleme gemisi, 2 denizaltı, 1 mayın avlama gemisi, 2 karakol gemisi, 1 büyük liman römorkörü, 1 deniz karakol uçağı, 1 helikopter, 1 İHA, 1 paraşütlü arama kurtarma timi, 1 denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi, 1 dalış timi, 1 ambulans helikopter, 1 C-130 nakliye uçağı, 2 sahil güvenlik botu katılıyor."

Günay, tatbikata 17 ülkeden 35 gözlemci, 20 askeri ataşenin iştirak ettiğini, tatbikat sırasında atmosferik dalış sistemi, kurtarma çanı hava/karışım gaz dalış sistemi, uzaktan kumandalı sualtı aracı, denizaltı harici havalandırma sistemi ve yandan taramalı sonar kullanılacağını dile getirdi.

Atmosferik dalış sisteminin 2024'te tamamlanmış olan uzun süreli bakım periyodu sonrası ilk defa KURTARAN-2025'te kullanılacağına işaret eden Günay, şöyle konuştu:

"Tatbikat kapsamında 24 Nisan'da tatbikata katılan tüm milli unsurların ve yabancı gözlemcilerin katılımıyla tatbikat öncesi seyir brifingi icra edilmiştir. Tatbikatın fiili safhası 25 Nisan'da Denizaltı Harekat Kontrol Komutanlığına verilen alarm mesajı ile başlamış, tatbikata iştirak eden arama kurtarma birlikleri, Aksaz Deniz Üssü'nden ileri hareket ettirilerek, satha çıkma kabiliyetini yitirmiş bir denizaltının aranması, tespiti ve teşhisi faaliyetleri icra edilmiştir. Müteakip günlerde tanziri olarak satha çıkma kabiliyetini yitirmiş bir denizaltıya istinaden, personel kurtarma araçları ile müdahale ve personel tahliyesi, harici havalandırma, acil yaşam destek paketlerinin ulaştırılması, paraşütle arama kurtarma ekibi ile sudan çıkarma ve ilk tıbbi müdahale, kazazedelerin sağlık durumunun teşhisi, tedavisi ve tahliyeleri için gerekli tıbbi desteğin verilmesi faaliyetleri icra edilmiştir."

Günay, KURTARAN-2025 tatbikatının basın ve seçkin gözlemci günü faaliyetleri kapsamında kurtarma unsurlarının tanıtılması, koordineli paraşütle arama kurtarma, tıbbi kurtarma senaryoları, tıbbi tahliye ve dalgıç ile acil yaşam destek paketinin denizaltı gemisine ulaştırılması eğitimlerinin icra edileceğini anlattı.

Brifinge, Donanma Komutan Yardımcısı Koramiral İbrahim Özden Koçer, Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Timur Yılmaz, Lojistik Destek Görev Grup Komutanı Tuğamiral Özgür Özömek ve basın mensupları katıldı.

Kaynak: AA

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